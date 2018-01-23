Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства США. Это позволит американским федеральным ведомствам возобновить работу после вынужденного трехдневного перерыва. Их финансирование продлено до 8 февраля, сообщает РБК.

Подпись президента на документе появилась после того, как несколько часов назад его одобрила палата представителей. Ранее, 22 января, о принятии временного бюджета договорились сенаторы. По итогам голосования в верхней палате американского парламента члены сената решили прекратить дебаты и одобрить временный документ ради возобновления работы федеральных ведомств.

Работа американского правительства была приостановлена 20 января из-за отсутствия согласованного бюджета федеральных ведомств. Принять бюджет помещали разногласия республиканцев и демократов по вопросу финансирования ряда программ. Центральным вопросом оказалось выделение средств на программы помощи мигрантам, в частности программы о помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals), которая была принята в период президентства Барака Обамы. Продление финансирования DACA и ряда других проектов было увязано республиканцами с выделением денег на расширение оборонного бюджета и строительства стены на границе с Мексикой, которое было одним из лозунгов предвыборной кампании Дональда Трампа.

Несмотря на принятие бюджета в палате представителей 19 января, согласовать документ отказались сенаторы-демократы. В результате, 20 января работа всех федеральных ведомств была приостановлена, а значительная часть служащих была отправлена в неоплачиваемый отпуск. В ответ президент Трамп поставил демократам ультиматум, заявив что не будет продолжать переговоры об иммиграционной реформе до возобновления работы правительства.

В последний раз временная приостановка работы правительства происходила в США в 2013 году. В тот раз ее поводом стали разногласия по по вопросу реформы здравоохранения и защиты пациентов в США под названием Obamacare. Приостановка работы правительства США в 2013 году продлилась 16 дней.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus