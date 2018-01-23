Сотрудник милиции Исфары, стрелявший сам в себя, находится в реанимационном отделении Центральной больницы города Исфары.

Как удалось выяснить «АП» милиционера зовут Саъди Сохибзода, ему не 30 лет, а 24 года, он из Гиссара. В 2017 году он закончил Академию МВД РТ в городе Худжанде и был направлен в сентябре 2017 года на работу в отдел уголовного розыска ОМВД Исфара-1. Не женат.

Как сообщил «АП» его однокурсник, который также работает в органах милиции, Саъди был примерным и очень успешным студентом.

Реанимационное отделение больницы Исфары Asia-Plus

«Он был у нас старостой группы, а по-нашему - командир взвода, закончил учебу с красным дипломом. Вчера мы поехали его навещать, но нас не пустили к нему», - добавил он.

Между тем, УМВД Согда по данному инциденту пока хранит молчание, и о причинах, побудивших молодого человека выстрелить в себя, пока тоже ничего неизвестно.

Наш корреспондент вчера поехала в города Исфара. В больнице ей ничего не сказали, только отметили, что всю информацию по этому поводу можно получить в УМВД области.

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