Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата состоится 24 - 25 в городе Алматы. Конференция пройдет в рамках реализации проекта Всемирного банка «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря».

Тема Конференции, организатором которой выступил региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) - «Наука, технологии и финансы для устойчивости к изменению климата». Ее главной целью является – поддержка регионального диалога, распространение знаний и информации в области адаптации к изменению климата, и определение возможностей для дальнейших совместных действий между всеми заинтересованными сторонами и инициативами международных агентств развития.

Конференция соберет вместе участников, осуществляющих практическую и политическую деятельность в области изменения климата и устойчивого развития в Центральной Азии, и представляющие государственные ведомства, экспертное и академическое сообщество, международные агентства по развитию и многосторонние банки развития, гражданское общество, и другие заинтересованные стороны.

Основные задачи мероприятия предусматривают следующее:

Представить последнюю информацию о ходе международных переговоров по изменению климата и рассмотреть ключевые элементы нового климатического режима, которые представляют особый интерес для стран Центральной Азии.

Распространить информацию и знания по вопросам, связанным с научными, технологическими, финансовыми и информационными аспектами изменения климата, которые оказались успешными в рамках международных и региональных инициатив.

Рассмотреть возможности и определить ниши взаимодействия и сотрудничества с ведущими партнерскими организациями, осуществляющими свою деятельность в области изменения климата, как в пределах Центрально-Азиатского региона, так и за его пределами.

Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата продлится два дня и будет состоять из 5 пленарных сессий: климатическая политика и национальные действия; наука и исследования в области климата; наилучшие климатически-устойчивые практики и технологии; Финансы для адаптации к изменению климата; климатические информационные услуги.