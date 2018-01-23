У 11-месячного ребёнка в молодой семье, проживающей в Ферганской области, обнаружили в теле 16 игл, сообщает CA-News.

Мать ребенка жаловалась на беспокойство ребенка и обратилась к врачам. Во время начального медицинского обследования было выявлено, что у ребёнка повышенная температура и проблемы с мочеиспусканием.

Рентгеновские снимки показали, что у ребенка были 16 игл в теле, и они причиняли ему боль в течение, как минимум, двух месяцев. Таким образом, мальчик и его мать немедленно были отправлены в Ташкент. В Республиканском центре скорой медицинской помощи ему была сделана операция.

Фото с сайта kun.uz

По словам руководителя Центра детской хирургии, профессора Хабибуллы Акилова, все иглы были в различных местах: их обнаружили в толстом кишечнике, мочевом пузыре, внутри грудной клетки, шее, позвоночнике и под сердцем.

«11-месячный ребенок перенес операцию в течение 9 часов. Команда хирургов разделилась на группы и сначала удалила 9 игл из брюшной полости и шеи. После этого работала команда кардиохирургов, сердечно-сосудистых хирургов», - сказал Акилов.

В теле ребёнка ещё остаются три иголки, которые не угрожают его жизни.

Мать ребёнка рассказала, что её муж работает в России, а она временно живет в доме своей матери. "Дома я сама забочусь о ребенке и никогда не отдаю его в чужие руки. Я не знаю, как в него попали иголки", - говорит женщина.

Фото с сайта kun.uz

По словам врачей, ребенок не мог проглотить иглы, так как никаких признаков повреждений от игл в пищеводе или желудке не было. Одна из гипотез заключается в том, что иглы были сознательно воткнуты в тело ребёнка, отмечает издание.



«Игла упирается в заднюю часть позвоночника - кость, как это можно объяснить? Я много раз видел, что ребенок мог проглотить детали конструктора, батарейки, но ведь игла воткнётся (при глотании). Представьте, это всего лишь ребёнок", - отметил профессор.

В настоящее время мальчик находится в отделении интенсивной терапии для детей в научном центре. По словам специалистов, ребенок находится в очень тяжелом состоянии. Милиция ведёт следствие.

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