ООН готова оказать поддержку реализации инициатив по управлению водными ресурсами и энергетическим проектам в Центральной Азии и Афганистане. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном вопросам безопасности и развития в регионе.

Как сообщает CA-News со ссылкой на ТАСС, Гутерриш отметил предпринимаемые странами Центральной Азии усилия, направленные на более эффективное управление водными ресурсами, "которые имеют фундаментально важное значение для экономического развития этого региона".

По его словам, в Таджикистане за последние десять лет растаяли почти 30% ледников, а "Аральское море служит страшным предупреждением о последствиях неумелого управления". Эти "экологические бедствия", отметил генсек ООН, должны подталкивать государства региона к "усилению сотрудничества" и совместным действиям.

Гутерриш также сообщил, что воодушевлен "позитивными подвижками в развитии энергетического сотрудничества", которое крайне необходимо для "развития и безопасности". Он обратил внимание на строительство магистрального газопровода из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию, а также линии электропередач из Узбекистана в Афганистан. Кроме того, административный глава ООН констатировал развитие торговых отношений между странами, что, по его словам, "является предпосылкой для роста", а также необходимо для подготовки экономики стран региона к возможным финансовым потрясениям.

"ООН готова оказать поддержку этим и другим инициативам, которые могут привлечь больше инвестиций и принести процветание в этот регион", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

В пятницу Совет Безопасности под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова провел заседание по теме «Формирование регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели работы по направлению, объединяющему вопросы безопасности и развития».

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