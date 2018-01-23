Организация Oxfam опубликовала очередной доклад об имущественном расслоении в мире. Из него следует, что боссы корпораций стали еще богаче, а рабочие и крестьяне обеднели, пишет РБК.

В традиционном отчете организации Oxfam, приуроченном к старту международного экономического форума в швейцарском Давосе, указывается, что состояние богатейших людей планеты за год выросло, и теперь всего 1% населения Земли владеет более половины всех богатств. Состояние 3,7 млрд жителей планеты — бедной половины мирового населения — при этом осталось неизменным.

В Oxfam указывают, что общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличивалось со скоростью 13% в год — в шесть раз быстрее, чем доходы обычных рабочих и служащих по всей планете.

За последний доступный год (середина 2017 года к середине 2016-го) общее глобальное богатство выросло на $9,3 трлн, и 82% этого увеличения ($7,6 трлн) досталось богатейшему 1% мирового населения, следует из расчетов Oxfam, основанных на данных ежегодного доклада Credit Suisse — Global Wealth Databook. В результате доля мирового богатства, которая приходится на богатейший 1%, увеличилась до 50,1% (с 49% годом ранее).

Авторы доклада объясняют, что самые зажиточные жители планеты разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

«Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», — заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.

При этом Бьянима рассказал, что эксплуатации подвергаются как жители развивающихся стран, так и трудящиеся в США. Например, во Вьетнаме работающие на швейных фабриках женщины месяцами не видят своих детей, а женщины, которые трудятся на птицеводческих предприятиях Соединенных Штатов, вынуждены приходить на работу в памперсах, потому что во время смены им запрещают ходить в туалет.

В середине января 2017 года Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись.

По подсчетам экспертов Oxfam, совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно $426 млрд — в среднем по $118 на каждого. Те же $426 млрд были у восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).

Oxfam была создана в 1942 году и выступает в защиту людей, оказавшихся за чертой бедности и ставших жертвами гендерного неравенства. Ежегодно она публикует доклады с предложениями по улучшению жизни людей на всей планете.

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