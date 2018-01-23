Сообщение об инциденте на участке погранотряда «Исфара» о якобы допущенных нарушениях со стороны таджикских пограничников при охране госграницы, которое было опубликовано на информационных сайтах, было ошибочное.

Об этом сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

«В связи с этим Погранвойска ГКНБ Республики Таджикистан официально сообщают, что 7 января в 21.20 на участке погранотряда «Исфара» вблизи населенного пункта Махрам города Канибадам, пограничным нарядом в непосредственной близости от линии госграницы была остановлена для проверки автомашина марки ВАЗ 2107 (госномер 3827 КК 02 РТ), в которой находились пятеро граждан Таджикистана. Пограннаряд попытался установить личность и выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы, однако водитель автомашины по неизвестным причинам резко двинулся с места и попытался скрыться, при этом совершив наезд на одного из военнослужащих», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-центра, наряд, согласно уставу, произвёл предупредительный выстрел в воздух, на что водитель автомашины не отреагировал.

«Затем пограничники вынужденно произвели ещё два выстрела в след автомашины. В результате два гражданина получили ранения один из них - Абубакр Бобоев - к большому сожалению 17 января скончался в больнице», - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным пресс-службы, со стороны Военной прокуратуры Согдийского гарнизона возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства инцидента.

«При выяснении новых обстоятельств инцидента, пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан проинформирует об этом средства массовой информации», - говорится в сообщении.

"Прошло 10 дней, но никто к нам не пришел – ни милиция, ни прокурор, ни следователь"

Напомним, по словам родственников 7 января 44-летний Кодирхон Усмонходжаев, а также четверо других жителей джамоата – Абубакр Бобоев и трое братьев – Гафурджон, Гуфронджон и Мирзобахриддин Рахимовы поехали ловить рыбу в реке Сырдарья, недалеко от джамоата Махрам города Канибадам.

Судя, по карте, село Махрам находится около Кайраккумского водохранилища, а не в «непосредственной близости от линии границы»

Как рассказала «АП» жена Усмонходжева - Мутриба Охунова, около 9 часов вечера, когда собрав улов и вещи, мужчины собирались домой, к ним подошли военные с автоматами.

По словам Охуновой, военные начали предъявлять претензии мужчинам, заявив, что те не имели права здесь рыбачить. Жители Исфары, в свою очередь, ответили, что местность не запретная, и рыбалкой тут занимаются многие.

«Затем наши мужчины сели в машину «Жигули», за рулем которой был Гуфронджон Рахимов, и поехали. В это время военные открыли по ним огонь. В результате пулевые ранения в голову получили Абубакр Бобоев и мой муж, Кодирхон Усмонходжаев», - рассказала женщина.

По ее словам, в ту же ночь раненых отвезли в больницу Канибадама и на следующий день сделали им операцию. Однако Бобоев, так и не приходя в сознание, 17 января скончался.

«Мой супруг до сих пор находится в тяжелом состоянии, - рассказала Мутриба Охунова. - Что обидно, об этом трагическом случае нигде не говорят. А ведь даже про каких-то скотокрадов по телевизору крутят видеосводку. К нам спустя два дня после трагедии приехал мужчина, представившийся работником хукумата города Исфары. Он сообщил, что военные уже арестованы и началось следствие. Но вот прошло 10 дней, никто к нам не пришел – ни милиция, ни прокурор, ни следователь».

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