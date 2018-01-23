Два автобуса с гражданами Узбекистана и Таджикистана застряли на трассах в Акмолинской области, передает CA-News.

Минувшей ночью сотрудники полиции, дежурившие на трассе Астана - Петропавловск, получили сообщение о том, что пассажирский автобус марки Van Hool сообщением Петропавловск - Сарыагаш застрял на трассе. Оказалось, что из-за сильного мороза в транспортном средстве замерзло дизтопливо.

В салоне автобуса находились 43 человека, в том числе двое водителей, являющиеся жителями Южно-Казахстанской области, и пассажиры - граждане Республики Узбекистан.

"Незамедлительно, на место происшествия прибыли полицейские и спасательные службы. Все пассажиры и водители были доставлены в специальный пункт обогрева, который организовали в здании профтехучилища села Бозайгыр Шортандинского района. Пострадавшие обеспечены горячей пищей и местом для ночлега", - сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

В этот же день наряды дорожно-патрульной полиции помогли водителям и пассажирам рейсового автобуса марки "Сетра", двигавшегося сообщением Мерке - Тюмень. Около города Макинска Буландынского района в автобусе произошла поломка коробки передач, и водитель был вынужден остановить транспортное средство.

"В салоне в этот момент находились двое водителей и 55 пассажиров, все граждане Республики Таджикистан. После получения информации о поломке стражи порядка и спасательные службы эвакуировали водителей и пассажиров в город Макинск, где для них был организован пункт обогрева и ночлега", - проинформировали в полиции. Еще один случай зарегистрирован на автодороге сообщением Кокшетау - Астана.

По информации полицейских, автомашина марки "Хюндай старекс", в салоне которой находились 10 пассажиров, двигалась в сторону Астаны, однако из-за низкой температуры там замерзло дизтопливо.

Вовремя подоспевшие полицейские незамедлительно рассадили пассажиров автомашины на попутный транспорт и направили по пути следования.

В настоящее время из-за сильных морозов и понижения температуры в Акмолинской области закрыты автодороги для общественного транспорта во всех направлениях, сотрудники дорожно-патрульной полиции работают в усиленном режиме. Полицейские просят граждан воздержаться от дальних поездок.

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