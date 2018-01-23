Счетная Палата Таджикистана обвиняет руководство "Точиксодиротбонк"-а в незаконной продаже части собственных акций.

В результате проверки со стороны Счетной палаты было выявлено, что ответственные лица "Точиксодиротбонк"-а незаконно выставили акции банка на продажу без согласования с Национальным банком Таджикистана.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Счётной палаты Зафар Азими.

По словам Азими, незаконно были приватизированы акции на сумму 64 млн сомони.

«Проверка деятельности «Точиксодиротбонк»-а была осуществлена по указанию президента РТ и в итоге акции возвращены в прежнюю собственность - большая их часть находится на руках государства.

Кроме того, проверка показала, что в деятельности Верховного суда и в организации работы судебных исполнителей Минюста есть недостатки в исполнении судебных актов о взыскании денежных средств.

"Сумма невзысканных средств в связи с неисполнением судебных актов в 2016 году составила 579,2 млн сомони, а за 9 месяцев 2017 года – 318 млн сомони. Результаты проверок показали, что в некоторых случаях со стороны обслуживающих банков и ответственных лиц невзысканные средства в отчетах указываются как оплаченные, а в действительности эти средства не поступили в бюджет, - сообщил Азими.

Например, в отчете судебного исполнителя района Исмоили Сомони за 2015 год указывается, что в бюджет оплачено 440 тыс. сомони (50 тыс. долларов) посредством «Точиксодиротбонк»-а. Но проверка выяснила, что в действительности эта сумма до сих пор не поступила в бюджет.

Эти средства, по словам Азими, были незаконно использованы со стороны "Таджиксодиротбанк"-а.

Кроме того, в Счетной палате сообщили, что со стороны ответственных лиц «Амонатбанк»-а в районах Шохмансур и Сино города Душанбе путем подделки документов незаконно присвоены 25,8 тыс сомони, взысканные судами в качестве штрафа.

По всем этим случаям приняты соответствующие меры и средства возвращены в бюджет.

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