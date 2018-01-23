Сейчас ведутся переговоры с российскими и иранскими нефтедобывающими компаниями, сообщил начальник управления СЭЗ министерства экономразвития и торговли РТ Фаридун Розиков 22 января на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, 99 процентов строительных работ уже завершено, в настоящее время привлекаются специалисты из Китая, которые изучают установленную там технологию.

Розиков отметил, чтобы запустить завод, предварительно нужно запастись большим объемом сырой нефти.

«Руководители компании проводят переговоры с поставщиками из России и Ирана. После поставки определенного объема сырой нефти завод будет введен в эксплуатацию», - добавил он.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли РТ Завки Завкизода, существовавшие ранее проблемы с дополнительным финансированием уже решены. «Остается проложить чуть более 2 километров железной дороги до завода. С поставкой сырой нефти для его последующей переработки не будет проблем. Этот вопрос продуман, сырье будет приобретено из самых дешевых источников», - заключил замминистра.

Строительство в СЭЗ «Дангара» НПЗ проектной мощностью 1,2 миллиона тонн нефти в год началось в 2014 году. Возведением данного предприятия занимается созданное совместное таджикско-китайское предприятие TK-oil, учрежденное китайской компанией - Dong Ying heli Investment and Development и таджикской - «Хасан и Ко».

Еще до начала строительства размер инвестиций на первом этапе (запуск линии мощностью переработки до 300 тысяч тонн нефти в год) был объявлен в размере 80 миллионов долларов, а на втором и третьем этапах потребуется 300-500 миллионов. Доля китайской стороны в проекте составляет 90 процентов, таджикской – 10.

Первоначально первую очередь предприятия планировалось сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Позже строители передумали и решили преподнести завод в качестве достижения к 25-летию государственной независимости Таджикистана, которое отмечалось в сентябре 2016 года. Но не получилось: дату запуска перенесли на март 2017 года, а затем и на июль.

Соблюсти назначенный срок вновь не удалось, и было объявлено, что завод заработает к концу года. Однако этого вновь не случилось.

Зачем нам завод?

Между тем, специалисты считают, что запуск завода, скорее всего, переносится из-за трудностей, связанных с обеспечением завода сравнительно дешевым сырьем.

«Вполне ожидаемо, что запуск в очередной раз перенесли, - говорит экономист Зафар Аюбов. - Чтобы приступить к переработке нефти, нужно предварительно запастись определенным ее объемом. Дело в том, что такие заводы обычно возводятся в тех местах, где имеются достаточные запасы нефти, и чем ближе к месторождению, тем лучше. Если уж решили строить на территориях, отдаленных от месторождений, нужно хотя бы позаботиться о прокладке нефтепровода, чтобы производство было рентабельным. В Таджикистане же нет больших запасов нефти, а на прокладку трубопровода из других стран нужны огромные средства. Поэтому придется доставлять его транспортом, а это, с учетом протяженности пути и высокой вывозной пошлины на сырье в странах-экспортерах, делает его переработку нецелесообразным. Скорее всего, инвесторы Дангаринского завода, не взвесив предварительно все плюсы и минусы производства, столкнулись теперь со сложностями по его обеспечению сырьем», - считает экономист.

Строители НПЗ в Дангаре рассчитывали в первую очередь на российскую и казахстанскую нефть. А в России, к примеру, принято считать, что продавать сырье - это низкотехнологично, а в сравнении с экспортом «высокотехнологичной» продукции или продукции «высокого передела» еще и низкодоходно. Нефтепродукты по отношению к нефти там считаются продуктами «высокого передела», а нефтепереработка в сравнении с нефтедобычей «высокотехнологичным» производством.

Мы проверили, и выяснилось, что экспортная пошлина на сырую нефть в России почти в три раза выше пошлины на светлые нефтепродукты (бензин, авиакеросин, дизельное топливо и прочее). А если учитывать, что Таджикистан получает российские нефтепродукты на основе двухстороннего межправительственного соглашения по нулевой экспортной ставке, целесообразность переработки нефти в самой республике действительно отсутствует.

Собственная добыча нефти в Таджикистане составляет мизерные объемы, так как до настоящего момента не обнаружены большие нефтеносные месторождения. О том сколько чего у нас есть в нашей инфографике:

Asia-Plus

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