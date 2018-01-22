Таджикистан теряет определенные доходы от продажи первичного алюминия из-за устаревшей технологии алюминиевого завода, который нуждается в модернизации.

«В 2012 году доля высококачественного первичного алюминия марки А7 в общем объеме производства составляла около 70 процентов. Сегодня у нас алюминий такой марки не производится. Это связано с устаревшей технологией на заводе», - сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Гулру Джабборзода 22 января на пресс-конференции в Душанбе.

Она отметила, что мировые биржи определяют цену именно на высококачественный алюминий, а на остальные марки делаются скидки в размере 200-300 долларов за тонну.

«Спрос в мире, в первую очередь, существует именно на высокосортный алюминий марки А7», - сказала Джабборзода.

По ее словам, в августе 2016 года постановлением правительства республики было поручено модернизировать завод, что уже проводится.

Замминистра подчеркнула, что на протяжении последние шести лет в стране идет тенденция снижения производства первичного алюминия.

«В 2017 году производство составила 103 тысяч тонн, что на 26 тысяч тонн меньше по сравнению с 2016 годом и на 175 тысяч (!) тонн меньше показателя 2012 года», - отметила Джабборзода.

Она подчеркнула, что существует много причин, которые приводят к снижению выпуска металла. В качестве главных названы уменьшение количества электролизных ванн, несвоевременное поступление нефтяного кокса и прочее.

По данным Таможенной службы при правительстве РТ, Таджикистан в прошлом году экспортировал около 103 тысяч тонн алюминия и изделий из него на сумму более 203 миллионов долларов

Средняя цена алюминия на мировом рынке в прошлом году составила 1 тысячу 970 долларов за одну тонну.

Годом ранее республика экспортировала почти 132 тысячи тонн алюминия и изделия из него при средней цене в 1 тысячи 590 долларов за одну тонну. Соответственно доходы Таджикской алюминиевой компании от продажи алюминия и изделий из него составили около 210 миллионов долларов.

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