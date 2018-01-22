Главные достопримечательности Нью-Йорка - Статуя Свободы и остров Эллис, доступ к которым был закрыт в минувшие выходные из-за приостановки финансирования федерального правительства США, - вновь открывают для посещения туристами, сообщает РБК.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что власти штата решили взять на себя расходы на обслуживание достопримечательностей.

Как отмечается в тексте, теперь из бюджета штата будут выделять по 65 тыс. долларов в день на расходы, необходимые для посещения туристами Статуи Свободы и острова Эллис. Доступ к достопримечательностям откроют в понедельник, 22 января.

Статуя Свободы и остров Эллис были закрыты в субботу и воскресенье из-за временного прекращения ассигнований со стороны федерального правительства.

20 января федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Г олосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на понедельник, 22 января.

Статуя Свободы - один из главных символов США и Нью-Йорка. Монумент установлен в 1885 году на острове Либерти в 3 километрах к юго-западу от острова Манхэттен.