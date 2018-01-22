В 2017 году Счетная палата Таджикистана провела 349 проверок в министерствах и ведомствах, в других бюджетных учреждениях и организациях страны и выявила ущерб в размере 171,4 млн. сомони (около 20 миллионов долларов по нынешнему курсу).

Заместитель председателя Счётной палаты Зафар Азими сообщил сегодня на пресс-конференции журналистам, что самый большой финансовый ущерб - от продажи и аренды госимущества: он составил 65,5 млн. сомони.

От занижения и сокрытия налоговых выплат, по его словам, ущерб достиг 59,3 млн. сомони, а от завышения объемов ремонтно-строительных работ – 15 млн. сомони.

«Сравнительно большие объемы финансового ущерба, нанесенного государству, выявлены в ходе проверок в министерстве здравоохранения и соцзащиты населения - 4 миллиона сомони, в Минсельхозе – 2,8 миллиона сомони, Комитете по телевидению и радио при правительстве - 2,7 млн. сомони, в Агентстве по обеспечению специмуществом при правительстве - 2,1 млн. сомони, и в МИД - 1,7 млн. сомони», - заявил замглавы Счетной палаты, руководитель которой Фаррух Хамрализода 19 января был снят с занимаемой должности и назначен руководить Госкомимуществом.

Главный аудитор Счетной палаты Махмадали Самизода сообщил о результатах проверок, проведенных в 2017 году в ряде районов и городов республики.

Так, по его словам, по всей Хатлонской области выявлен ущерб в размере 3,4 млн. сомони, но более 93 процентов было возвращено в бюджет.

«Сумма выявленного ущерба в проверенном Бободжон Гафуровском районе Согда составила 2,8 млн сомони, в Файзабаде - 1,2 млн., Айни и Варзобе – по 1,1 млн, в Лахшском районе - 832 тыс сомони, в районе имени Абдурахмана Джами – 672 тыс. сомони, в Хамадони - 650 тыс сомони, в районе Дусти – 468 тыс, в Шугнане – 435 тыс сомони, в Ишкашиме – 471 тыс., в Мургабе – 423 тыс.», - отметил он.

Самизода сообщил, что в некоторых районах ущерб был восстановлен на 100 процентов, в других продолжается работа по возвращению средств в бюджет.

В этом году аналогичные проверки ожидают другие районы и города Таджикистана.

Следует отметить, что в 2016 году Счетная палата в результате проверок госсструктур выявила ущерб, нанесенный государству, в объеме около 224 млн. сомони. Уменьшение выявленной суммы по итогам 2017 года связана в связи с сокращением числа проверок, в том числе, и предпринимателей РТ.

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