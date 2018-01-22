Министерство экономического развития и торговли Таджикистана назвало коррупционные деяния своего бывшего сотрудника Аскара Нурализода, уже осужденного за взятку в полмиллиона долларов, «постыдным явлением» и усилило в министерстве борьбу против коррупции.

«Мы все опечалены этим постыдным явлением и пришли после этого случая к определенным выводам», - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Завки Завкизода 22 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он подчеркнул, что расследование по делу бывшего заместителя начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов МЭРТ Аскара Нурализода завершено, вынесено судебное решение.

Завки Завкизода заверил журналистов, что после этого деяния министерством предпринимаются всевозможные меры для предотвращения в будущем таких случаев.

«Принят соответствующий план-мероприятий, многократно проводились разъяснительные работы с сотрудниками, во всех кабинетах и коридорах установили камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать действия каждого сотрудника», - сказал он.

Согласно этим поправкам, в будущем каждая государственная инвестиционная программа будет приниматься не со стороны министерства, а со стороны специальной правительственной комиссии.

«Каждый проект будет вводиться в эту программу только после его одобрения этой правительственной комиссией», - добавил Завкизода.

«А самое главное, мы ввели поправки в нормативно-правовой акт о разработке государственной инвестиционной программы», - заявил он.

Отметим, что задержанный в конце сентября прошлого года сотрудниками антикоррупционного ведомства страны за взятку в полмиллиона долларов Аскар Нурализода на днях был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Он был задержан сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю с поличным: в момент, когда получал сумму в размере 490 тыс. долларов. Еще 10 тыс. долларов были найдены при обыске его дома, сообщало тогда антикоррупционное ведомство.

По данным Агентства, Нурализода получил эту сумму от жителя района Джалолиддини Балхи гражданина «А» (его имя так и не было названо), чтобы он повлиял на то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы внесли пункт о развитии птицеводства в районе Балхи, и чтобы впоследствии житель этого района мог получить под это грант в размере 10 млн. долларов.

В целом, Аскар Нурализода, по данным Агентства, просил взятку размеров в 10% от общего объема будущего гранта, то есть 1 млн долларов. Таким образом, первую часть взятки Нурализода уже получил, вторая часть была ему обещана после получения гранта.

Также, по данным Агентства по борьбе с коррупцией, Нурализода, якобы, просил у гражданина «А» приобрести для его супруги трехкомнатную квартиру за 69 тысяч 360 долларов.

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