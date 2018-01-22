Шухрат Кудратов и его адвокат Рахматилло Зойиров на суде

Адвокат Рахматилло Зойиров заявляет, что власти Таджикистана подтвердили, что его подзащитный, осужденный адвокат Шухрат Кудратов, будет освобожден 26 августа этого года.

«Генпрокуратура и Минюст ответили на письмо жены Шухрата Дилафруз Курбоновой, что на основании закона, Шухрат Кудратов должен быть освобожден 26 августа 2018 года. В письме написано, что Кудратов не попал под амнистию, объявленную в честь 25-летия независимости Таджикистана», - отметил Зойиров.

Однако он не согласен с этим. «Я подготовил юридическое заключение, что Кудратов должен был быть амнистирован и уже давно находиться на свободе. Завтра я отправлю его в Верховный суд, Омбудсмену, Генпрокуратуру и в Минюст», - отметил Рахматилло Зойиров.

Адвокат Шухрат Кудратов, которому в воскресенье, 20 января, исполнился 41 год, был приговорен к 9 годам лишения свободы 13 января 2015 года. Он был признан виновным по двум статьям обвинения – в даче взятки и в мошенничестве.

Позднее, 3 марта 2015 года Верховный суд страны сократил срок его наказания на 5 лет и 4 месяца и постановил выплатить штраф в размере 87,6 тысяч сомони. Штраф был уплачен полностью.

Шухрат Кудратов - один из адвокатов предпринимателя Зайда Саидова, который был осужден в Таджикистане к 26 годам заключения.

В Таджикистане в прошлом году по амнистии было освобождено 12 тысяч человек.