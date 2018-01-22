Сотрудник милиции Исфары застрелился в здании ОМВД. ЧП произошло днем 20 января, сообщил «АП» источник в правоохранительных органах Согда.

«Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД-1 города Исфары застрелился в здании ОМВД, в своем рабочем кабинете. Ему 30 лет. Он выстрелил себе в голову. В настоящее время находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии», - сообщил источник.

Другие подробности источник не сообщил, отметив, что в настоящее время выясняются причины, толкнувшие оперативника на данный шаг.

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