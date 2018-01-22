16-летний житель Куляба, ученик 10 класса одной из гимназий, открыл в социальной сети “Инстаграм” открыл страницу с целью вымогательства и угрозой разглашения информации, порочащую честь девушки.

Таким образом, он разместил в Инстаграме фотографию 20-летней жительницы Душанбе, и чтобы убрать ее со страницы, и не опозорить девушку, он стал требовать у её возлюбленного 27-летнего жителя столицы 1000 сомони, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Подозреваемый подросток был задержан сотрудниками милиции при получении 1000 сомони. Откуда у него были фото девушки, за которые ей могло бы быть стыдно, в сообщении не отмечается.

По данному факту расследование продолжается.

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