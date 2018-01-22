Гибель граждан Узбекистана в результате пожара автобуса в Казахстане свидетельствует, в частности, об отсутствии всех условий трудоустройства людей на родине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости.

Президент Узбекистана в пятницу в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую области на юге страны посетил мавзолей Хакима Термизи, где помолился за погибших и выразил соболезнования их близким. Видео с его выступлением в ходе посещения мавзолея в субботу опубликовано в Telegram-канале пресс-службы президента.

«Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий», - заявил президент РУ.

Он также отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.

Пассажирский автобус загорелся 18 января в Иргизском районе Актюбинской области. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.

Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет. По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента Узбекистана доставлены тела узбекских граждан.