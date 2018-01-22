Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали в воскресенье, 21 января, в столичном парке «Боги Наврузгох», посадив несколько саженцев кипариса, лапландского тополя и секвойи, дали старт сезону посадки деревьев в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон ознакомился с ходом работ по благоустройству парка и дал конкретные поручения руководству города Душанбе по вопросам озеленения, создания новых скверов, мест для отдыха горожан.

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Затем президент и мэр ознакомились с ходом реконструкции Детского парка (возле стадиона "Спартак") и сквера, расположенного вокруг театра оперы и балета.

В детском парке столицы после реконструкции появятся амфитеатр, фонтаны, скверы, спортивные площадки, теннисный корт и кафе, сообщает пресс-служба президента.

В сквере же возле оперки появятся различные спортплощадки и фонтаны.

Все фото предоставлены пресс-службой президента.

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