Семь иностранных авиакомпания прекратили летать в Казахстан, еще две приостановили полеты и три сократили число рейсов из-за резкого роста тарифов аэропортов. Об этом, как пишет Zakon.kz, сообщил Комитет перевозчиков аэропорта Астаны на пресс-конференции, посвященной данному вопросу.

По информации комитета, как сообщает Фергана, в который входят зарубежные и казахстанские авиакомпании и представители Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), рейсы прекратили Austrian Airlines, KLM, Asiana Airlines, British Airways, Air Baltic, Czech Airlines и российский лоукостер «Победа». Временно прекратили работу в Казахстане China Southern и Fin Air, а урезали число рейсов Etihad, LOT и Air Arabia.

Как объяснил региональный менеджер ИАТА по Центральной Азии Джордан Карамалаков, после того как государство отменило регулирование цен на тарифы для международных рейсов, иностранные авиакомпании столкнулись с бесконтрольным ростом цен в казахстанских аэропортах. Так, аэропорт Астаны увеличил ставку за посадку международных рейсов на 30%, обеспечение безопасности - на 100%, стоянку самолета - на 157%. Для случаев, когда самолет базируется в аэропорте сверх установленной нормы, тариф за стоянку вырос еще сильнее - на 188%. При этом тарифы на внутренние перевозки власти до сих пор регулируют.

Представители авиаперевозчиков отметили, что согласно международной практике государство должно контролировать тарифы аэропортов, а сами воздушные хабы обязаны информировать авиакомпании о росте цен. При этом у аэропортов традиционно есть альтернативные пути увеличения прибыли, кроме повышения тарифов: реклама, сдача в аренду помещений и оборудования и другие коммерческие сервисы.

Неавиационная деятельность приносит аэропортам Европы и США до 40% дохода, что позволяет снижать авиатарифы. Но в Казахстане, по мнению авиакомпаний, аэропорты выбирают более легкий путь получения доходов.

В Казахстане, согласно информации Комитета гражданской авиации республики, работают 20 аэропортов. Из них, по данным на начало 2017 года, 17 допущены к обслуживанию международных рейсов. За январь-октябрь 2017 года аэропортами Казахстана обслужено 12,2 млн. пассажиров, это на 20 процентов больше показателя аналогичного периода 2016 года (10,2 млн. человек). Основная часть этого потока приходится на два главных аэропорта страны - в Астане и Алма-Ате. Аэропорт Астаны в 2017 году обслужил 4 млн. 300 тыс. пассажиров. Пассажиропоток Алма-атинского аэропорта в 2016 году составил 4,8 млн. человек.