Гражданское законодательство Кыргызстана запрещает публиковать видео с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) без их разрешения. Об этом, как сообщает 24.kg, заявил на пресс-конференции замначальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов, пишет ИА Фергана.

«Законы одинаково распространяются на сотрудников и гражданских лиц. Открыто выставлять видео без разрешения запрещается. Мы хотим донести, что мы тоже можем воспользоваться правом обратиться в суд при публикации видео», - сказал Саркулов.

По его словам, действующее законодательство не позволяет «снимать и размещать, где захотел».

Отметим, в конце декабря 2017 года глава правительства Сапар Исаков выступил с критикой видеоролика, на котором зафиксирована работа одного из сотрудников ГУОБДД. По словам премьера, инспектор законно остановил автомобиль и пытался объяснить водителю, что он нарушил правила дорожного движения, а в ответ сидящие в салоне машины снимали его на камеру и «издевались». Исаков добавил, что такое отношение к сотрудникам ГУОБДД недопустимо. После этого был инициирована разработка законопроекта, запрещающего снимать на видео сотрудников ГУОБДД.

На данный момент вопрос о возможности публикации видео, фото или других изображений граждан регулируется Гражданским кодексом республики. В статье 19 «Право на собственное изображение» указано, что публиковать и распространять изображение какого-либо лица запрещено без согласия этого лица, кроме нескольких случаев. Во-первых, когда это требуется судом, органами дознания и следствия, во-вторых, когда съемка проходит в публичной обстановке, а также еще в ряде случаев, предусмотренных законом.

В то же время «Закон о гарантиях и свободе доступа к информации» указывает на гарантию права доступа к информации для каждого гражданина. «Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, производство, передачу и распространение информации. Ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом», - говорится в 3 статье «Гарантии доступа к информации».