Каракульская порода – одна из наиболее популярных пород овец в мире. Из центра своего выведения – Бухары за последние сто двадцать лет она распространилась более чем в 16 стран мира в различных частях света: в Азии, Африке, Америки и Европе. Причина такой популярности породы: основной вид ее продукции – каракуль, шкурки ягнят, способные удовлетворить самый изысканный вкус потребителя.

В настоящее время в 190 странах мира разводятся более 570 культурных пород овец и коз. Поголовье домашних овец в мире достигает 1 млрд 867 млн 875 тыс., а коз - 826 млн 482 тыс. Подобная многочисленность и повсеместное распространение домашних овец и коз объясняется высокой экономической ценностью данного вида животных. Овцеводство и козоводство дают народному хозяйству шерсть, пух, шубные и меховые овчины, смушки, каракульчу, сычуги, а также мясо, молоко, жир и другую продукцию.

Особенно ценной является каракульская порода овец, родиной которой считают Бухару. На сегодня она составляет 2,6% мирового поголовья овец, или 48 млн 565 тыс. голов, и разводится в 16 странах мира.

Из истории известно, что в XVIII веке (1845 – 1865 годы), когда была развита торговая связь Бухары и Хивы с Ираном и Россией, торговцы большое внимание начали уделять пушным качествам каракульских шкурок. Особенно в тот период рос спрос на ягнячьи шкурки.

И даже сейчас, по истечении почти двух веков, ценность каракульских шкурок в мире не снижается. Своеобразная форма, оригинальность рисунка завитка, шелковистость и блеск волос принесли каракульским шкуркам мировую славу.

Из каракульских шкурок можно изготовить женское манто, другие виды одежды, головной убор. Кроме того, от овец этих пород получают мясо с очень высокими вкусовыми качествами, легкой переваримости и высокой питательности, а сычуги являются весьма ценным сырьем для сыродельной и фармацевтической промышленности.

Овцы каракульской породы bigenc.ru

Каракулеводство в Таджикистане

В Таджикистане каракульские овцы впервые появились в прошлом веке в Джиликульском районе, куда они были завезены переселенцами из Туркменистана и Узбекистана. Основными зонами разведения каракульских овец в Таджикистане тогда были главным образом районы Вахшской долины.

В 1932 году в ходе строительства колхозов и совхозов в бывшем хлопководческом совхозе «Якко-Дин - Машъал» были сконцентрированы все каракульские овцы из мелких хозяйств.

Увеличение численности каракульских овец проходило за счет воспроизводства и ввоза овец этой породы из совхозов соседних Узбекистана и Туркменистана. В 1937 году был организован новый каракулеводческий совхоз «Кабадиан», который до этого разводил гиссарских овец. В том же году на юге республики был создан новый крупный каракулеводческий совхоз «Дангара». В период с 1950 по 1968 год были созданы другие каракулеводческие совхозы. Для организации племенной работы в колхозах и совхозах был создан государственный племенной рассадник каракульских овец в Джиликульском районе. До 1990 года выходное поголовье овец по всем породам в Республике Таджикистан насчитывалось в среднем 2 млн 800 тыс. голов, из них 500-550 тысяч голов, или 25-27% составляли каракульские породы овец. От них ежегодно получали 215-220 тысяч штук качественных каракульских шкурок среднего и крупного размера и 90-95 тысяч штук сычуги.

В эти годы многие каракулеводческие хозяйства имели большие доходы от реализации своей продукции. Уровень рентабельности составлял 35-40%. Уход, кормление и содержание овец в соответствии с зоотехническими требованиями было на высшем уровне. Селекционно-племенному делу уделялось особое внимание. Улучшение репродуктивных качеств и повышение племенной ценности, правильность кормления, содержания овец и ведение селекционно-племенной работы всегда было под контролем ТНИИ животноводства ТАСХН района, области и республики.

При таком уходе и правильности ведения селекционно-племенной работы до 1990 года каракулеводы Таджикистана получали самые хорошие каракульские шкурки, с тонкой мездрой, длинным вальком, с хорошей шелковистостью и блеском. Таджикский каракуль своими качествами славился на международных аукционах Лондона, Лейпцига и Ленинграда. Покупатели просили, чтобы наш каракуль поступал на аукционы большими партиями.

В советский период многие каракулеводы республики были награждены высокими правительственными наградами, в числе награжденных – 7 Героев Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, десятки заслуженных зоотехников республики и др.

Шаг назад, два шага вперед…

После 1990 года длительная политическая нестабильность в республике нанесла огромный урон животноводству, в том числе каракулеводству, и привела его в кризисное состояние.

С достижением мира в стране экономика страны, в том числе и овцеводство, постепенно начала свое восстановление.

В одном из своих выступлений Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в отношении животноводства говорил: «Восстановление и развитие животноводства, повышение его продуктивности является главной стратегической задачей для страны».

Направленные в последние годы на развитие этой отрасли усилия приносят свои плоды - поголовье овец и коз в республике выросло до 5 млн 600 тыс. голов, а количество и качество получаемый продукции выросло в полтора-два раза по сравнению с началом десятилетия. В данное время в Таджикистане насчитывается 114,6 тыс. голов каракульских овец, которые разводятся в 8 племенных хозяйствах Хатлонской области. Проводимая здесь селекционно-племенная работа, сортировка маточных отар, вовремя и хорошо проведенные случные кампании дают свои результаты.

Каракулеводы республики в прошедшем году успешно провели зимовку скота и окотно-расплодную кампанию. Больших успехов в этом деле добились хозяйства «Кабадиан», «Дангара», «Пяндж» и имени Гагарина.

Есть надежда, что в ближайшие годы каракулеводы Таджикистана сумеют вернуть этой отрасли мировую известность, достигнув прежних успехов.

Старший научный сотрудник к.с.-х.н. Т.Куганов, старший научный сотрудник А.Р. Лавунчаева, младший научный сотрудник Ч.Тагайназаров, главный зоотехник арендного хозяйства «Кабадиан» Кабадианского района Ю.Тулаганов