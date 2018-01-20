Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свежий рейтинг лучших клубов мира. Список опубликован на официальном сайте организации.

В рейтинге IFFHS учитываются результаты клубов за год. Всего в списке представлены 400 команд, пишет ИА Фергана.

Впервые в этот рейтинг попал таджикистанский клуб, им стал душанбинский «Истиклол» – финалист Кубка АФК в прошлом сезоне. Душанбинцев поставили на 237 место, ранее команда занимала 1122 строчку.

Лучшим коллективом в центральноазиатском регионе следует считать «Астану» (129), пробившуюся в плей-офф Лиги Европы, однако, надо отметить, что эта команда в прошлом году занимала 72-ю строчку. Из других казахстанских клубов в рейтинге присутствуют «Кайрат», поднявшийся на 23 позиции (157), и «Иртыш», поднявшийся на 313 строчек до 306 места.

Ташкентский «Локомотив» опустился на четыре позиции и занимает 221 строчку. «Бунедкор» напротив поднялся с 571 на 386 место. Рекордсменом по улучшению позиции в рейтинге является сингапурский «Хоум Юнайтед», взлетевший на 1279 строчек и занявший 301 место.

Лучшими клубами планеты признаны испанский «Реал» Мадрид, бразильский «Гремио» и английский «Манчестер Юнайтед».

В зоне Азиатской футбольной конфедерации лидируют «Аль Хилаль» (29 в общем рейтинге) и «Аль Ахли» (97) из Саудовской Аравии.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus