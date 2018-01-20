В Улан-Удэ девятиклассник напал на учеников и учительницу. Он ударил топором нескольких учеников седьмого класса и педагога, поджег кабинет, а затем попытался покончить с собой. СК сообщил, что нападавший действовал в одиночку. По другим данным, пока не подтвержденным официально, у него был как минимум один сообщник. Мать одной из учениц рассказала, что школьник предупреждал о своих планах. «Медуза» рассказывает главное о нападении в Улан-Удэ.

Ученик девятого «Б» класса пришел в школу № 5 с топором и «коктейлем Молотова». В 9:35 (4:35 по московскому времени) он, надев маску, ворвался в кабинет русского языка и литературы на третьем этаже, где проходил урок седьмого «А», поджег класс и принялся наносить удары топором учительнице и школьникам . Нападавший бил семиклассников по голове, лицу и спине, а одной девочке отрубил пальцы на руке. Затем он ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна, намереваясь покончить с собой. Его задержали и обезвредили прибывшие по сигналу тревоги полицейские и пожарные.

Телеграм-канал «Мэш» опубликовал видео задержания школьника. На нем снято, как полицейские не заковывают его в наручники, а связывают руки за спиной ремнем.

В больницу доставили семь человек, включая нападавшего. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие прооперированы, их жизни ничто не угрожает. Пожар в кабинете школы был оперативно потушен, его площадь составила 15 квадратных метров.

В правительстве Бурятии утверждали, что у нападавшего были двое сообщников. Телеграм-канал «Мэш» назвал их имена: Антон Б., Александр Р. и Илья С. По данным «Мэша», все трое задержаны. Однако Следственный комитет настаивает , что нападавший действовал в одиночку . Возбуждены два уголовных дела — о покушении на убийство и о халатности. По второй статье проверят работников школы и органов профилактики преступлений. Ученики школы рассказали, что в ней фактически нет охраны — «вахтерши только возле входа сидят».

Мотивы нападавшего неизвестны. По одной из версий, школьник хотел отомстить учительнице русского языка за свою неуспеваемость — якобы он получил двойку в четверти, из-за которой его не допускали к экзаменам. По другим версиям, нападавший мог быть связанс «группировкой АУЕ» или подражал злодеям из японских мультфильмов. По словам одноклассников, Антон живет в хорошей семье, его отец — майор ВДВ.

Школьник предупреждал о планах нападения заранее. Как заявила в интервью местным СМИ мать одной из учениц, «мальчики» сообщили ее дочери в мессенджере Viber, что в школу ходить не надо, потому что «будет мясо». По информации «Мэша», предполагаемые сообщники нападавшего рассказали, что знали о его планах, но в нападении не участвовали.

За неделю в России совершены два нападения на школы.15 января двое подростков напали с ножами на учеников в пермской школе № 127, а затем попытались покончить с собой. Тогда пострадали 15 человек. Нападавшие были задержаны, СК завел дело о покушении на убийство.

Полиция заявила о возможной связи нападений в Перми и Улан-Удэ «посредством социальных сетей». Источник агентства «Интерфакс» поставил в этот ряд и еще один инцидент: 17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области один девятиклассник ударил ножом другого. Роскомнадзор выразил готовность блокировать в интернете группы, призывающие подростков к жестокости и насилию.