АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ЯНВАРЯ 2018

- В Душанбе стартуют традиционные пресс-конференции министерств и ведомств РТ. Первыми перед журналистами отчитаются главы Минэкономразвития и торговли, Счетной палаты и Омбудсмен Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ЯНВАРЯ

1992 - День работников таможни Таджикистана.

1960 – Создана Памирская база Академии наук Таджикистана.

1992 – В Минске руководители стран СНГ по просьбе Таджикистана приняли решение о формировании и направлении в республику Коллективных миротворческих сил.

1993 –- В Пенджикенте введена в строй первая очередь Таджикского золоторудного комбината.

2010 – Состоялась презентация Совета по СМИ Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 3-8 тепла, в горах 7-12 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью -3+2, местами до 5-10 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 0-2 мороза.