АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20-22 ЯНВАРЯ 2018

- 20 января в 14:00 в Культурном Центре «Бактрия» состоится показ фильма «Другое небо» (Россия). Али, бродивший со своими стадами по безлюдным просторам Средней Азии, отправляется в мегаполис на поиски жены, оставившей его много лет назад, уехав на заработки. С ним едет его девятилетний сын...

- 20 января в 17.00 в Таджикском государственном театре оперы и балета состоится балет А. Адана " Жизель". Информация по телефону 221 62 91. Стоимость билета 20 сомони. Билеты можно приобрести в кассе театра ежедневно с 9.00 до 17.00.

- 20-21 января в Американском уголке в Душанбе пройдет Молодёжный форум художественного искусства. Форум продлится до 26 января.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ЯНВАРЯ

1939 – Вышел первый номер газеты «Ведомости Совети Олии РСС Точикистон» («Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР»).

2008 – На Сангтудинской ГЭС-1 запущен в действие первый агрегат

2010 – Депутаты МН МО РТ утвердили положения СЭЗ «Ишкашим» и «Дангара»;

2010 – РТ ратифицировал соглашение по разработке проекта строительства ЛЭП CASA-1000.

2011 – АБР выделило $120 млн. на модернизацию автотрассы, связывающей Душанбе с узбекской границей (Турсунзаде).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ЯНВАРЯ

1924 – Умер основатель первого в мире социалистического государства В.И.Ленин.

2000 – В Душанбе вышел в свет первый номер газеты «Азия-Плюс».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ЯНВАРЯ

1923 – Родилась Народная артистка Таджикистана Савсан Бандишоева.

1935 – Родился литературовед, писатель Вали Самад.

1950 – Родился ученый-историк Рахматулло Махмадшоев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ЯНВАРЯ

1920 – Родился государственный деятель Махмадулло Холов, председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

1941 – Родился Народный писатель Таджикистана Кароматулло Мирзоев.

1977 – Родился адвокат Шухрат Кудратов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Ясная погода, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 1-3 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 3-8 тепла, в горах 7-12 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 11-16 тепла, в горах ночью -3+2, местами до 5-10 мороза, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем -1+1.