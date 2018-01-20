«Таджикско-китайская горнопромышленная компания» выступила с новыми инициативами «Шелковый путь - путь укрепления дружбы народов». Под таким девизом 13 января в большом зале Таджикского горно-металлургического института (ТГМИ) города Бустона состоялась торжественная церемония, приуроченная к передаче оборудования для лаборатории института. Также в этот день была учреждена стипендия ООО «Таджикско-китайской горнопромышленной компании» для отличников Института Конфуция, открытого при ТГМИ. В церемонии принял участие Генеральный директор таджикско-китайской компании Ван Си Бин, который был удостоен звания Почётного профессора Института Конфуция при ТГМИ.

Открывая церемонию, ректор Таджикского горно-металлургического института Мухтор Фозилзода рассказал об исторической дружбе между таджикским и китайским народами.

- В настоящее время Китай является важным стратегическим партнером Таджикистана, - отметил Мухтор Фозилзода. - Эта страна прилагает много сил, чтобы в Таджикистане развивался промышленный сектор, чтобы здесь были подготовлены национальные кадры, имеющие навыки управлять высокотехнологическими предприятиями. Для этого при ТГМИ был учрежден Институт Конфуция, который уполномочен подготавливать специалистов по китайскому языку. Изучением китайского языка охвачены более 290 наших молодых граждан, в основном студенты нашего вуза.

Генеральный директор ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» господин Ван Си Бин отметил важность прошлогоднего государственного визита президента Эмомали Рахмона в Китай, где главы двух стран объявили о стратегическом партнерстве и была достигнута взаимная договоренность об усилении инициативы «Один Пояс, Один Путь».

По его словам, «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» (ТКГК) является крупнейшим горно-металлургическом комбинатом в Таджикистане.

- В 2017 году компания получила блестящий результат: ей была произведена продукция на сумму 3,2 млрд сомони, это составляет почти 55% от общего объема произведенной продукции в сфере добычи. Компания выплатила налоги на сумму 764 млн. сомони, и является первой в сфере выплаты налогов. Компанией создано 2400 рабочих мест. В ноябре прошлого года Эмомали Рахмон лично присутствовал на церемонии открытия металлургического завода, который восполнил пробел в сфере металлургии республики, и сегодня он имеет важное значение в развитии национальной промышленности, повышении мощности производства, увеличения финансовых доходов, создании рабочих мест и улучшении уровня жизни населения. Одновременно запуск металлургического завода создал рабочие места для студентов горно-металлургического института.

- Параллельно с развитием своей деятельности, руководство компании считает своей обязанностью уделять внимание развитию инфраструктуры, а также решению социальных задач. В частности, компания намерена направлять средства на ремонт и строительство государственных дорог, системы водоснабжения, развитие образования и культуры. Одним из направлений нашей деятельности является поддержка Института Конфуция в его плодотворной деятельности. Для этого мы учреждаем стипендию «Таджикско-китайской горнопромышленной компании» для студентов-отличников Института Конфуция. В целях обучения местных инженеров и техников компания также планирует выбрать лучших своих работников и студентов, и отправить их в Китай для дальнейшего изучения китайского языка и профессиональных технических знаний. Студены, помните, с владением китайским языком вы приобретаете навыки, а компания твердо обещает устроить вас на работу в качестве высококвалифицированных специалистов, - подчеркнул Ван Си Бин.

Глава компании также сообщил, что для улучшения условий преподавания ТКГК подарила Институту высокотехнологичное оборудование для лаборатории стоимостью в 140 тысяч сомони.

Ректор ТГМИ Мухтор Фозилзода вручил дипломы Почетного профессора ИК при ТГМИ и Ван Си Бину и Джангу Цзие Юаню, заместителю председателя Шанхайской Корпорации по ресурсам «Хайчен».

В завершении официальной части церемонии директор Института Конфуция при Таджикском горно-металлургическом институте, профессор Зафар Разыков вручил 32 студентам и 17 активистам культурных мероприятий, проводимых институтом, стипендии и премии.

Был заключен договор об учреждении стипендии ООО «Таджикско-китайской горнопромышленной компании» слушателям Института Конфуция при Таджикской горно-металлургическим институтом и его четырех центрах в городах и районах Согдийской области.

Было подчеркнуто, что ежегодно в завершении каждого семестра будут определены имена стипендиатов-студентов.

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Торжество завершилось литературно-музыкальной композицией, организованной сотрудниками Института Конфуция и студентами горно-металлургического института.