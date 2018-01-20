Фаррух Хамрализода назначен председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана. Соответствующий указ подписан президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 19 января.

Подписанный документ поручается представить на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

До этого назначения Фаррух Хамрализода являлся главой Счетной палаты Таджикистана после освобождения в январе 2017 года от должности помощника президента РТ по экономическим вопросам.

До сего дня Госкоминвест возглавлял Файзиддин Каххорзода, который указом президента был назначен на пост министра финансов Таджикистана.

Другим своим указом президент освободил от должности Директора Национального центра законодательства при президенте РТ Махмада Рахимзода в связи с уходом на пенсию. На его место назначен Идиев Файзали.

Также правительство сняло с должности заместителя Налогового комитета при правительстве Рустама Джабборова, назначив на его место Хуршеда Исмоилзода.

Досье: Фаррух Хамрализода (Фаррух Хамралиев) родился в Душанбе 25 января 1966 года. Образование высшее – в 1991 году окончил Московский высший технический университет имени Н.Э.Баумана по специальности «инженер-механик».

Трудовую деятельность начал с должности специалиста второй категории Государственного комитета РТ по экономике.

Далее работал специалистом первой категории, главным специалистом отдела антимонопольной политики и развития Государственного комитета РТ по экономике, заместителем начальника отдела Министерства экономики РТ, заместителем начальника отдела экономических реформ и рыночных отношений, начальником управления прогнозирования и развития регионов Министерства экономики и внешних экономических связей РТ, специалистом по закупкам, директором Центра проектов в области образования, начальником управления внешних инвестиций Министерства экономики и торговли РТ, начальником управления макроэкономического анализа и экономических реформ, начальником управления макроэкономического анализа и информации Министерства экономического развития и торговли РТ, заведующим отделом экономических реформ и инвестиций Исполнительного аппарата Президента РТ.

Указом президента РТ от 26 января 2008 года назначен председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

Указом президента РТ от 19 октября 2009 года Ф.Хамралиев назначен министром экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Указом президента РТ от 19 января 2018 года снова назначен главой Госкоминвеста и управлению государственным имуществом.

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