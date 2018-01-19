Журналисты британского издания The Guardian поговорили на условиях анонимности с несколькими десятками бывших и нынешних сотрудниц ООН из разных стран мира. Пятнадцать из них заявили, что сталкивались на работе с сексуальными домогательствами и насилием или слышали о таких случаях; некоторые из тех, кто подал официальные жалобы, столкнулись с угрозами увольнения или лишились работы. «Медуза» пересказывает статью The Guardian о «культуре безнаказанности» в ООН.

Сотрудники ООН, столкнувшись с сексуальными домогательствами, имеют право подать жалобу и добиваться внутреннего расследования. Однако это, как следует из материала The Guardian, может ухудшить положение их самих, а не обидчиков. Из собеседниц издания семеро подали официальные жалобы, и трое в итоге либо были уволены, либо столкнулись с угрозой увольнения.

Одна из женщин лишилась работы после того, как заявила об изнасиловании со стороны старшего коллеги — несмотря на то, что у нее было медицинское заключение и показания свидетелей. По ее словам, в ООН эти доказательства сочли недостаточными. Другая женщина рассказала, что омбудсмен в ее агентстве отказался помочь с подачей жалобы на сексуальное насилие, потому что ему угрожал кто-то из руководства ООН. Некоторые рассказали, что коллеги советовали им не пробовать жаловаться.

Юрист Алекс Хейнс рассказал The Guardian о случае 2015 года, когда в одной из стран Центральной Азии сотрудница ООН подала жалобу на сексуальные домогательства, и в рамках расследования ее опрашивал мужчина, на которого она пожаловалась. По его словам, такое происходит нередко. Бывший сотрудник службы внутреннего надзора ООН Питер Галло заявил, что сталкивался с замалчиванием доказательств и искажением фактов во время расследований жалоб на домогательства. «Единственное правило — не позорить публично организацию», — заявил Галло.

Женщина, работающая в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке, заявила, что около десяти лет назад подавала жалобу о сексуальных домогательствах, и ее обидчик получил дисциплинарное взыскание. Она не уверена, что его наказали бы сегодня. «Я бы не советовала жаловаться, если вы не хотите пройти через ад. Это ужасно, потому что эта организация должна защищать всеобщие права. Мы такие лицемеры», — заявила она. (англ. яз.).

Случаи домогательств и насилия в штате ООН часто происходят в странах со слабой системой правосудия. Кроме того, работающие за границей высокопоставленные сотрудники организации имеют дипломатический иммунитет, из-за чего их сложнее привлечь к ответственности в судебном порядке, пишет The Guardian. Собеседники газеты из восьми разных агентств ООН обращают внимание, что руководящие должности в организациях чаще всего занимают мужчины, а женщины обычно работают по краткосрочным контрактам, что делает их уязвимыми перед угрозой увольнения.

Несколько источников The Guardian (в том числе два вышедших на пенсию высокопоставленных сотрудника ООН в Риме), заявили, что слышали, как менеджеры предлагали своим подчиненным карьерный рост в обмен на сексуальные услуги. «Я сказала ему: «Нет». Он просто проигнорировал… Когда все закончилось, он сказал: «Если тебе нужна будет рекомендация, дай мне знать», — рассказала сотрудница ООН, которая работала в Африке, и которую изнасиловал старший коллега. Она не подавала на него жалобу.

Данных о масштабе сексуальных домогательств в ООН очень мало, пишет The Guardian. Однако опрос, проведенный в Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), показал, что почти десять процентов из 427 опрошенных сталкивались с сексуальными домогательствам и только двое пожаловались на них.

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