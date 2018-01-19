В Калифорнии супругам Дэвиду и Луизе Турпинам, которые держали взаперти 13 детей, предъявили обвинения в пытках и жестоком обращении. Им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

Как заявили в прокуратуре, Турпины держали своих детей прикованными к кроватям в качестве наказания и не позволяли им мыться чаще раза в год. Все 13 детей страдали от недоедания, в результате чего у некоторых развились нарушения умственных способностей. Самая старшая из детей (29 лет) весит всего 37 килограммов.

Их дочь, сбежавшая из дома и сообщившая в полицию о происходящем в доме Турпинов, планировала свой побег два года. Вместе с ней сбежал еще один ребенок, но вернулся из-за чувства страха, рассказали в прокуратуре.

Жители Калифорнии Дэвид и Луиза Турпины на протяжении многих лет держали взаперти своих 13 детей. О происходящем стало известно в середине января, когда их 17-летней дочери удалось сбежать и обратиться в полицию.

Задержанный Дэвид Турпин Фото AFP / Scanpix / LETA

Утром 14 января на номер экстренной службы 911 позвонила 17-летняя девушка из города Пэррис, расположенного в 70 милях (примерно 110 километров) к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Она сообщила, что сбежала из дома, где ее родители силой удерживают еще 12 ее братьев и сестер. Мобильный телефон, с которого девушка звонила, она нашла в доме.

Прибывшие в указанное место полицейские действительно обнаружили детей, содержавшихся в темном и плохо пахнущем помещении. Все они выглядели сильно истощенными и грязными, многие из них были прикованы цепями к постелям. По словам полицейских, они были шокированы не только внешним видом детей, но и тем, что те выглядели намного младше своего возраста. В действительности, многие из них были уже взрослыми — самому старшему из них было 29 лет.

Родители детей — 57-летний Дэвид Аллен Турпин и 49-летняя Луиза Анна Турпин не смогли внятно объяснить, почему и как долго их дети содержатся в таких условиях. Родители были задержаны, им предъявили обвинения по девяти пунктам и назначили залог в девять миллионов долларов каждому. Вызволенные из заточения дети были отправлены в местные больницы и центры защиты детей.

Задержанная Луиза Турпин Фото / AFP / Scanpix / LETA

Многие из жителей Пэрриса, проживающих по соседству, заявили, что либо никогда не видели детей в доме Турпинов, либо видели, но очень редко. В доме всегда горел свет, но что происходило внутри, никто не знал. Участок перед домом всегда был заброшенным и заросшим травой. Кимберли Миллиган, проживающая рядом с семьей, рассказала газете The Washington Post, что лишь однажды столкнулась с ними, когда дети наряжали свой двор перед Рождеством в 2015 году. Миллиган похвалила их, но в ответ они лишь замерли и так и не произнесли ни слова. «Они словно хотели быть невидимыми», — сказала женщина.

По сведениям The New York Times, семейство приехало в Пэррис в 2010 году, до этого они жили в Техасе. В 2011 году пара подала в суд Калифорнии документы о банкротстве, сообщив, что их долги составляют от 100 до 500 тысяч долларов. Адвокат Иван Трахан, занимавшийся их банкротством, заявил, что Турпины выглядели обычной милой парой, часто упоминали своих детей и рассказывали, как возили их в Диснейленд.

Согласно данным из реестра штата Калифорния, по адресу, где проживала семья Турпинов, зарегистрирована частная дневная школа Sandcastle Day School. В прошлом учебном году в нее зачислили шесть новых учеников. Директором школы значится Дэвид Аллен Турпин.

Дом семейства Турпинов в Пэррисе Фото Sandy Huffaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Родители Дэвида Турпина заявили телеканалу ABC News, что шокированы выдвинутыми обвинениями, о которых они узнали из СМИ. По их словам, последний раз они навещали семейство Турпинов в Калифорнии четыре или пять лет назад, но регулярно созванивались с ними, правда, не говорили с внуками. Они также подчеркнули, что Турпины — добропорядочные христиане, их дети получают строгое образование на дому и учат наизусть большие отрывки из Библии. «Когда мы последний раз виделись, дети казались худыми, но они выглядели как счастливая семья», — сказали родители Турпина.

На Facebook есть совместный аккаунт Дэвида и Луизы Турпинов. В нем опубликованы множество фотографий семейства в полном составе. До недавнего времени на страницу практически никто не обращал внимания. Сейчас американцы массово расшаривают фото оттуда, недоумевая, как в такой — с виду обычной — семье, могла приключиться такая трагедия.

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