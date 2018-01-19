В редакцию обратились вкладчики одной из старых новостроек столицы, которых обманули строительные фирмы «Мухаммад 2009» и «Мухаммад 2014». После многолетних обещаний, судебных тяжб и обивания порогов обратившиеся считают, что кроме Бога им может помочь только один человек – мэр столицы Рустам Эмомали. 

 

К истории вопроса

Об истории обманутых вкладчиков, вложивших деньги в строительство девятиэтажного дома по улице Шевченко (№110/1) в центре столицы, «АП» писала дважды, в 2016 году. Это, пожалуй, первый такой крупный случай в истории строительства многоквартирных домов в Душанбе, когда долгие годы застройщику удавалось держаться на плаву, не выполняя ни одного из взятых обязательств. После материала «Черные застройщики», или Как обманули сотни людей в Душанбе», в которой обвинялись владельцы двух строительных компаний «Мухаммад 2009» и «Мухаммад 2014» - братья Зафар, Нусратулло и Хоким Курбоновы, на одного из них по обвинению в мошенничестве было заведено уголовное дело, и он даже находился под стражей. Правда, спустя несколько месяцев по просьбе пострадавших, которые поверили мольбам и обещаниям его родных и отказались от своих заявлений, Нусратулло был выпущен на свободу. Но после доброго жеста со стороны обманутых людей строительство так и не зашевелилось.

11:33 27 январ, 2017

Антикоррупция проверит ход реализации проекта «Доступное жилье» в Душанбе

Как удалось выяснить «АП», обе компании принадлежат одной семье, у них в Душанбе было четыре недостроенных объекта – на улицах Ниссора Мухаммада (бывшая Чехова), Шамси (рядом с Минводхозом), Шевченко (недалеко от Минздрава) и Бухоро (рядом со зданием Таможни). К нам обратились в надежде на решение их проблем те, кто вложил деньги в строительство дома на улице Шевченко, разрешение на строительство которого было получено еще в 2011 году, а срок сдачи был установлен - 1 год 8 месяцев. С тех пор прошло 7 лет…

 

Отпетые мошенники

Основная проблема в том, что по документации все пострадавшие являются не покупателями квартир, а фактически стали дольщиками строительства этого дома, т.е. с ними заключался договор о долевом участии. Многие не стали нотариально заверять имевшиеся документы и просто поверили компании-застройщику, однако и те, кто нотариально заверил договор, оказались незащищенными.

Сегодня они боятся, что останутся ни с чем. Причем большинство оплатили 100% стоимости жилья. «Больше всего обидно именно это, - говорит апаи Латофат. -  Нас обманули как детей, потому что хорошими психологами оказались даже риелторы квартир, которые постоянно названивали нам и жаловались, что строительство застопорилось из-за того, что кто-то из жильцов до сих пор не уплатил необходимую сумму. Они делали так, что нам самим становилось стыдно, и мы занимали деньги у знакомых, некоторые – в банках, чтобы побыстрее внести сумму вкладов».

16:40 29 ноябр, 2017

Столичную гостиницу-долгострой вновь освободили от налогов

Одним из первых инвесторов (дольщиков) строительства этого жилого дома стал Джовид, который в марте 2014 года за 48 тысяч долларов приобрел 71 квадратный метр жилплощади на 6-м этаже еще не существующего дома. «Знали бы вы, как ежедневно названивала мне офис-менеджер Тахмина и уговаривала купить. Она снижала цену и ставила сроки; говорила, что на эту квартиру много претендентов и я могу опоздать. Манипуляция была на высшем уровне», - рассказывает он.

Другой  мужчина, Алишер, также заключил с застройщиком «Мухаммад 2009» договор долевого участия и поэтапно внес $95 тыс. на раннем этапе строительства. Он один из многих, кто влез в долги, чтобы купить себе квартиру, и теперь рискует остаться ни с чем.

В конце 2015 года дольщики узнали, что застройщик взял кредит в «Точиксодиротбанке», заложив строящийся дом без их ведома. Когда дом был передан банку в качестве отступных по невыплаченному кредиту, именно эти люди обивали пороги всех инстанций и сделали так, что банк не смог отнять у застройщика дом.

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Фото Asia-Plus

Но когда в 2016 году стройка встала, вкладчики забеспокоились не на шутку. Вот тогда они обратились в прокуратуру, и дело строительных компаний начали проверять. А дальше, как мы указали выше, одного из братьев закрыли, потом выпустили из-за доверчивости вкладчиков, которым обещали в обмен на свободу главного застройщика – сдачу дома к декабрю 2017 года.

 

Последние деньги отдали

Обратившиеся в редакцию люди просто в отчаянии.

«Вот уже четыре года мы обиваем пороги различных инстанций – районных и городских ОВД, УВД, прокуратуры, Генпрокуратуры, антикоррупционного ведомства, писали на сайты президента Таджикистана и мэрии столицы, - рассказывают  вкладчики. - Но нас отфутболивают из одной инстанции в другую, и теперь мы четко понимаем, что решить участь нашего многострадального дома может только один человек – мэр города Рустам Эмомали».

По словам обратившихся, они несколько раз пытались попасть на прием к градоначальнику, но безрезультатно: каждый раз вместо него их принимал один из его заместителей, но вместо решения вопроса просто обвинял самих этих людей в том, что они такие доверчивые и поверили  мошенникам.  

11:50 30 декабр, 2017

Что труднее: построить дом или оформить документы на него?

«Но разве не городские службы управления давали разрешение на строительство домов этим так называемым мошенникам, откуда нам, простым людям, было знать это? - недоумевают они. - Мы верили, что городская мэрия, как исполнительный орган государственной власти, не даст разрешение просто так и проверит компетентность каждой строительной компании».   

У каждого вкладчика своя история и своя боль. Один продал свое жилье и дом своего свекра, чтобы расшириться, и до сих пор скитается по углам, живя в невыносимых условиях, отчего в семье идет разлад и непонимание. Другая десять лет работала в России, экономя на всем и отказывая себе в самом необходимом, теряя при этом здоровье, и все свои сбережения вложила в новостройку. Третий живет только на лекарствах, так как из-за своей доверчивости оставил своих детей без крыши над головой.

«У меня сын - инвалид 2-й группы, получает пенсию в размере 100 сомони, - рассказывает еще одна женщина. - Я подумала, что после моей смерти некому будет о нем позаботиться, поэтому все свои деньги я вложила в эту новостройку, чтобы у сына была своя жилплощадь, но…» В итоге образованные люди, поверив братьям Курбоновым, которые обещали вкладчикам широкие благоустроенные квартиры в центре Душанбе, заплатили большие деньги и оказались обманутыми.

Отчаяние, отсутствие денег и надежды на решение этого вопроса заставляют некоторых из этих людей даже задумываться о самоубийстве.

 

«Может решить только он»

В доме по улице Шевченко, 110/1 должно было быть порядка 74 квартир. Когда несколько дольщиков решили сделать замеры своих будущих квартир, выяснилось, что их просто надули с квадратами. Например, вместо площади в 71 квадратный метр, за которые были уплачены деньги, квартира составила 56 квадратов, и то с трудом. Ни о каких технических погрешностях здесь и речи не шло. По подсчетам самих пострадавших, каждый этаж 9-этажного дома (в некоторых договорах речь идет о 10-этажном) недосчитывает 100 квадратов, деньги за которые были уплачены.

Сегодня на звонки настойчивых дольщиков никто не отвечает, телефоны выключены, а братья даже не наведываются на свой объект. По словам пострадавших, в настоящее время есть только каркас дома, никакие коммуникации – вода, канализация, электричество – не проведены. «Застройщик залил смолой верхнее покрытие, вывез мусор. Со стороны улицы видел лишь фасад здания, чтобы у любого проверяющего складывалось впечатление о почти готовом доме, - рассказывают несостоявшиеся жильцы, - а на самом деле работы там еще много – не покрыта крыша, нет трансформатора, лестничных сооружений, лифта. А ведь нам еще внутреннюю отделку дома надо делать, на это еще столько денег надо». 

17:00 11 июн, 2016

Почему голосов сотен кинутых дольщиков никто не слышит?

 «На стройке вяло работают рабочие, но, судя по всему, они просто создают видимость, потому что денег, скорее всего, у нашего застройщика нет, поэтому работа застопорилась, - говорят отчаявшиеся люди. - Хотя мы уверены, что на деньги, которые застройщик получил от нас, можно было достроить дом без привлечения банковского кредита».

Теперь обманутые дольщики хотят лишь одного: чтобы мэр города помог решить вопрос с привлечением застройщиков к ответственности и выполнению обязательств перед вкладчиками.

«Только он, Рустам Эмомали, нам может помочь, больше никто, - говорят обратившиеся в «АП». - Если мэр на что-то обращает внимание, то все решается быстро, как по волшебству. Возможно, наши письма и заявления до него не доходят и он не владеет ситуацией. Поэтому у нас нет другого выхода, как обратиться за помощью через вашу газету». 

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