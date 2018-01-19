Правозащитная организация Amnesty International выразила протест против действий властей Ирана. Ее возмущение вызвал инцидент в Мешхеде, региональном центре на северо-востоке страны, где местному жителю по приговору суда отрубили руку, сообщает ИА "Фергана".

Осужденный, некий А.К., был приговорен к отсечению кисти за кражу скота. По данным местной прессы, приговор ему вынесли еще шесть лет назад, однако исполнение было отложено из-за апелляций в судах.

Решение суда исполнили с помощью гильотины. После этого осужденного доставили в больницу.

Правозащитники назвали это проявлением невероятной жестокости, фактически – применением пыток. «Пытки запрещены международным правом. В том числе Международным пактом о гражданских и политических правах, к которому присоединился Иран», – говорится в заявлении Amnesty International.

В 2017 году в Иране были вынесены десятки таких приговоров. Власти утверждают, что это помогает бороться с воровством. Бывший заместитель министра иностранных дел, глава совета по правам человека Мохаммад Джавад Лариджани заявил, что такие меры «культурно и религиозно оправданы».

«Такую жестокость нельзя назвать правосудием, – отмечает Amnesty International. – Это свидетельствует о том, что власти Ирана совершенно не считаются с человеческим достоинством. В нормальной системе уголовных наказаний для этого нет места».

Уголовное законодательство Ирана допускает телесные наказания и смертную казнь. Распространено наказание плетьми (в частности, за гомосексуализм). За воровство и контрабанду суд может приговорить не только к отсечению руки, но и к смертной казни через повешение, а также к распятию на кресте. В последнем случае осужденного привязывают к кресту на три дня, если он после этого остается в живых, его отпускают.

К смертной казни в Иране приговаривают, в частности, за преступления, связанные с наркотиками, а также богохульство и гомосексуальные связи. По данным Human Rights Watch, в 2016 году были проведены более 200 казней.

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