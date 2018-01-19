Сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ночь с 17 на 18 января в республике зафиксированы три факта нанесения телесных повреждений с использованием ножа.

На столичной улице Шестопалова 24-летний житель столицы напал с ножом на 17-летную школьницу из Турсунзаде. Школьница с ножевым ранением госпитализирована.

В Пянджском районе Хатлонской области 27-летний местный житель нанес своей знакомой, 20-летней женщины ножевое ранение, женщина госпитализирована.

В городе Гиссар 25-летний житель района Рудаки нанес ножевое ранение местному жителю, 34-летнему мужчине. Житель Гиссара госпитализирован.

По всем вышеизложенным фактам возбуждены уголовные дела, следствие продолжает.

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