Свыше 4,2 тысяч таможенных правонарушений зарегистрировано в Таджикистане по итогам 2017 года. Возбуждены уголовные дела по 92 случаям от общего числа правонарушений, что на 31 единиц больше 2016 года, сообщает пресс-служба Таможенной службы при правительстве РТ.

В частности, семь уголовных дел связано с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, 56 фактов приходится на контрабанду товаров и транспортных средств.

Из незаконного оборота изъято более 26,7 кг опиума, свыше 26,6 кг гашиша, а также определенное количество психотропных веществ.

Из общего количество таможенных правонарушений 4 тыс. 170 фактов связано с административными правонарушениями, по которым проходят свыше 4 тыс. физических и юридических лиц.

Общая сумма штрафов по административным и уголовным делам составила свыше 7 млн. 853,6 тыс. сомони ($890,4 тыс.), также изъято около 16,8 млн. сомони таможенных пошлин.

Накануне на расширенном заседании правительства республики по итогам прошлого года, президент страны выразил озабоченность относительно невыполнения плана по таможенным пошлинам, коррупционными действиями со стороны сотрудников таможенной службы, недостаточным надзором деятельности приграничных КПП и допущением импорта просроченной и низкокачественной мясной продукции.

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