Руководство УМВД Таджикистана по городу Душанбе поощрило двух молодых людей, спасших девушку от суицида, сообщает пресс-центр МВД республики.

Двое жителей столичного района Фирдавси – 19-летний Абдулло Кодиров и 18-летний Хабибуллои Абдурахмон 16 января, рискуя своей жизнью, предотвратили попытку суицида со стороны 19-летней девушки.

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Как ранее сообщало «АП», трагическое происшествие произошло в полдень 16 января – молодая девушка сбросилась с пешеходного моста через реку Душанбинка (Железный пешеходный мост находится недалеко от большого моста по проспекту С. Шерози, недалеко от ТЭЦ-1).

На подобный шаг Махваш Назарову, жительницу столицы, толкнули семейные проблемы. Она сначала выпила таблетки, а потом сбросилась с моста в реку. Именно тогда эти молодые люди, которые в тот момент находились неподалеку, спасли ее. Кодиров и Абдурахмон вытащили девушку из ледяной воды.

В настоящее время девушка находится в Ожоговом центре Душанбе (ГКБ №3) под наблюдением врачей.

Глава столичной милиции генерал-майор Шариф Назарзода вручил молодым людям наручные часы и почетные грамоты УМВД.

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