Зимний ураган «Фредерике» обрушился в четверг, 18 января, на Нидерланды и северо-западные регионы Германии. Стихия прервала железнодорожное и воздушное сообщение, сильнейшие порывы ветра валят деревья, срывают крыши с домов, сообщает CA-News со ссылкой на Deutsche Welle.

В различных регионах Германии десятки человек получили травмы. Четыре человека погибли. В двух случаях ветер опрокинул транспортные средства жертв, еще два человека погибли под поваленными штормом деревьями.

Как сообщает Би-би-си, по меньшей мере три человека погибли в результате падения деревьев в Нидерландах.

Ранее в семи провинциях Нидерландов был объявлен красный уровень тревоги в связи с ураганом.

В Нидерландах объявили максимальный уровень тревоги. В одном из крупнейших аэропортов Европы, амстердамском Схипхоле из-за урагана в первой половине дня отменили все рейсы. Как сообщил представитель аэропорта агентству AFP, полеты частично возобновили после полудня.

Порывы ветра достигали ночью и утром в четверг 140 км в час. Прервано также железнодорожное сообщение на большей части территории страны.

Согласно прогнозу синоптиков, ураганный ветер сохранится до вечера.

Полиция перекрыла для движения центр города Алмере к востоку от Амстердама. Сообщается, что 17 грузовиков перевернулись из-за порывов ветра.

Железнодорожная компания NS и оператор ProRail сообщают о повреждении рельсов и контактной сети.

В настоящее время шторм сместился в сторону Германии. Ураганный ветер обрушился на западные районы страны.

Сообщается о хаосе на автомобильных дорогах. Многое автомагистрали завалены упавшими деревьями.

В самой густонаселенной земле Северный Рейн-Вестфалия оператор железных дорог Deutsche Bahn приостановил движение поездов на всех маршрутах, в том числе и в отдельных районах земли Рейнланд-Палатинат. В других районах Германии снижена скорость движения поездов.

Отменены десятки авиарейсов. В аэропорту Кёльн-Бонн отменен каждый четвертый рейс.

На значительной части территории Британии минувшей ночью также бушевал шторм с порывами ветра до 134 км в час.

Наиболее пострадали районы восточной Англии, особенно Норфолк. Некоторые железнодорожные маршруты остаются закрытыми, многие автодороги заблокированы упавшими деревьями. Около 24 тысяч частных домов остались без электричества из-за поврежденных ветром линий электропередач.

Ожидается, что в ночь на пятницу в Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии будет объявлено предупреждение об опасности снегопада и обледенения.

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