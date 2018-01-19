Однако президент в своем выступлении отметил, что в ближайшем будущем перестановки все же будут.

Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2017 год и планы развития республики на 2018 год были обсуждены на расширенном заседании правительства республики, которое прошло 18 января в Душанбе.

На заседании под председательством президента страны Эмомали Рахмона были заслушаны отчеты руководителей министерств, ведомств, областей, городов и районов страны, а также руководителей центров по реализации инвестиционных проектов о проделанной работе, сообщает пресс-служба главы государства.

В центре внимание заседания были вопросы наращивания производства импортозамещающей продукции, создания новых рабочих мест в стране, привлечения прямых внутренних и внешних инвестиций в экономику республики.

Эмомали Рахмон открывая работу заседания отметил, что 2017 год, в общем, «был для народа Таджикистана годом удач и достижений».

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отчитался о темпах социально-экономического развития республики за 2017 год.

Премьер-министр заявил, что в 2017 году объем ВВП Таджикистана составила 61,1 миллиарда сомони, при этом его годовой рост составил 7,1 процента. Рост производства промышленных товаров составил 21,3%, аграрного сектора 6,8%, капиталовложения и основных инвестиций 4,1% и объем розничной торговли 6,6%.

Доходная часть госбюджета Таджикистана в прошлом году составила 19,5 миллиардов сомони, что на 13 миллионов сомони больше запланированного.

1 /44

В прошлом году план сбора налогов в стране выполнен на 102,6%, план сбора таможенных платежей - на 98%.

В 2017 году в стране созданы 170 промышленных предприятий, на которых постоянной работой обеспечены около 3 тыс. граждан республики.

В ушедшем году на предприятиях страны переработано всего 18% произведенного в Таджикистане хлопка-волокна, из 16 прядильных предприятий Таджикистана 4 вообще не функционировали, страна в прошлом году всего на 12% обеспечила детей школьной одеждой собственного производства.

Президент указал на недостатки в работе министра финансов Таджикистана Абдусалома Курбониёна по невыполнению плана доходной части госбюджета, несвоевременной оплате заработных плат в городах Турсунзаде, Вахдат, района Шахринав, нецелевому использованию бюджетных средств и потребовал от него их устранения.

Президент также поставил перед таможенными и налоговыми службами задачи по устранению имеющихся упущений и недостатков.

В связи с невыполнением плана сбора налогов по четырем наименованиям, в результате которых госбюджет страны в прошлом году недополучил 400 миллионов сомони, Эмомали Рахмон поручил главе Налогового комитета принять неотлагательные меры для устранения имеющихся недостатков.

Также глава государства выразил недовольство работой таможенного ведомства страны по вопросам недостаточного сбора таможенных платежей, совершения коррупционных преступлений со стороны сотрудников, допуска в стране низкокачественных продуктов питания.

Эмомали Рахмон в своем выступлении на итоговом заседании правительства Таджикистана выразил уверенности в том, что в 2018 году страна добьется больше успехов.

Таким образом итоговое заседание правительство Таджикистана завершилось без кадровых перестановок.

Однако, по словам участвовавших на заседании источников, президент в своем выступлении отметил, что в ближайшем будущем будут кадровые перестановки.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus