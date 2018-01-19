Страна: Канада, США
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Режиссер: Адам Робител
Актеры: Кирк Асеведо, Лин Шэй, Джош Стюарт, Хавьер Ботет, Ли Уоннелл, Спенсер Лок, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Энгус Сэмпсон, Маркус Хендерсон
Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.
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