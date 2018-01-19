Столичная администрация объявила конкурс на свободные вакансии. Зарплату специалистам предлагают от 603 сомони до 1207 сомони.
Мэр Душанбе Рустам Эмомали 18 января подписал решение об объявлении конкурса на 25 вакантных мест в столичной администрации.
Основные требования к претендентам — это знание государственного языка, истории, культуры, национальных ценностей, нормативно-правовых актов и опыт работы не менее двух-трех лет, сообщается на сайте администрации Душанбе.
Конкурс объявлен на замещение должностей заведующего, главного специалиста, ведущего специалиста и специалиста в Управлении финансов, экономики и прогнозирования, Управлении информации и зарубежных связей, Управлении строительства и коммунальных услуг.
Кроме этого, вакантны должности в отделе кадров, правовом и организационном отделах, департаментах по планированию и государственным закупкам, технологии и коммуникаций.
Исполнительному органу государственной власти города Душанбе также нужны специалисты в бухгалтерию, отдел по благоустройству и озеленению, Управление культуры, отдел антимонопольной службы, Управления по делам женщин и семьи, по правам ребенка, по делам религии и упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, по охране окружающей среды.
Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться в Отдел кадров аппарата председателя города Душанбе в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления.
Сообщается, что ежемесячная заработная плата главного специалиста составит 1207 сомони, ведущего специалиста - 733 сомони и специалиста - 603 сомони.
Рустам Эмомали был назначен мэром таджикской столицы 12 января прошлого года, после того, как в отставку был отправлен 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, являвшийся бессменным градоначальником в течение последних 19 лет.
2 апреля Рустам Эмомали был избран депутатом столичного маджлиса, заменив Убайдуллоева, который ранее добровольно отказался от своего депутатского мандата.
После назначения на пост мэра Рустам Эмомали приглашает инициативных, активных горожан, представителей бизнеса и научного сообщества принять участие в процессе экономического и социального развития города Душанбе.
В частности, открытие конкурсы на свободные вакансии, участие общества в разработке программ развития и др.
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Александр7
Молодец Рустам!..старается что то реально хорошее делать для города. Я сам выходец из Душанбе,уехал в начале 90х..но город этот для меня родной и сейчас!, так что внимательно слежу и радуюсь что мой город в котором родился и вырос, преображается к лучшему..Удачи тебе Рустам!!!
Аноним8
1207 сомони как круто, я думал доллары будут. супер конкурс
Tajik8
Низкие зарплаты создают почву для коррупции. Все прекрасно знают, что на такую зарплату нельзя прожить. И как дальше быть?
Amiri Bukhoro8
Народ че серьёзно??? Да никакой нормальный, адекватный специалист не пойдет туда работать, если только не ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ)))
Читатель8
Основные требования к претендентам — это знание государственного языка, истории, культуры, национальных ценностей, нормативно-правовых актов и опыт работы не менее двух-трех лет,
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А где требования на образовательный ценз (обязательное высшее образование), требования прописки в городе Душанбе?
Лучше и довереннее было бы конечно добавление записи о том, что "приглашаются все претенденты не зависимо от национальности (национальной принадлежности). Сейчас в Душанбе уже все знают государственный язык, иногда даже лучше чем носители этого языка.