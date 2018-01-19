Поощрительную грамоту и памятные подарки молодому талантливому художнику Нигине Азимовой из Худжанда вручила заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Республике Таджикистан Михаэла Поспишилова.

В ходе своей ознакомительной поездки в город Худжанд накануне Михаэла Поспишилова с целью награждения победителя Международной выставки «Лидице-2017» Нигины Азимовой посетила детскую художественную школу города, сообщили АП в пресс-службе главы города Худжанда.

Посол вручила памятные подарки молодой художнице и пожелала ей дальнейших творческих успехов.

«Она выразила надежду, что учащиеся художественной школы Худжанда, как и другие молодые таланты из Таджикистана, со своими неповторимыми произведениями будут принимать активное участие в международных выставках и конкурсах», - сообщил источник.

Поспишилова также ознакомилась с выставкой произведений учащихся этой школы и была впечатлена мастерством и талантом учащихся школы.

Руководство школы поблагодарило Михаэлу Поспишилову за поощрение работ воспитанницы их школы и отметило, что и в будущем будет прилагать усилия в воспитании молодых талантов.

«Мы горды тем, что среди более 25 тысяч участников из 83 стран мира наградой этой престижной Международной выставки награждена и наша воспитанница», - сказал директор детской художественной школы Худжанда Абдурауф Рахматов.

Международная выставка художественных произведений детей «Лидице» (МВХПД Лидице) была основана в 1967 году в память детей-жертв из чешского села Лидице, убитых немецкими нацистами, а также всех других детей, погибших в военных конфликтах. Эта изначально национальная выставка в 1973 году стала международной, и за свою историю стала хорошо известна не только среди детей и учителей в Чехии, но во всем мире. В последние годы на выставку регулярно присылаются более 25 000 художественных работ детей из разных стран мира.

Работа Нигины Азимовой

В 2017 году темой выставки были путешествия, в конкурсе приняло участие 25 690 участников из 83-х стран, среди которых были и Нигина Азимова.

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