Исполняющий обязанности председателя Согдийской области Раджаббой Ахмадзода посетил ветеранов труда.

Как сообщили «АП» в пресс-службе председателя области, в ходе рабочего визита в Б. Гафуровский район области, Раджаббой Ахмадзода навестил нескольких известных ветеранов труда района и оказал им материальную помощь.

Одни из них - житель джамоата Хистеварз данного района Абдунаби Ходибоев - ветеран труда, который многие годы работал в должности руководителя Управления сельского хозяйства области. Он внес свой вклад в развитие сельского хозяйства области и сегодня, находясь уже на пенсии, преподает в университете студентам секреты данной отрасли.

Также Раджаббой Ахмадзода посетил ветерана труда, бывшего депутата Верховного Совета СССР Файзиниссо Турабоеву, которая находится на заслуженном отдыхе.

Другой ветеран данной отрасли Ахмаджон Косимов достиг 93-летнего возраста. Он долгие годы занимал должность заведующего участка Унджи, как мастер хлопководства был награжден несколькими орденами и государственными наградами.

Ветераны труда выразили признательность оказанному вниманию председателя области и пожелали ему в этой ответственной должности успехов, сообщает пресс-служба главы области.