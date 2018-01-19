Красноярского журналиста Виталия Полякова уволили из телекомпании "Афонтово" из-за публикации на своей странице в Facebook ролика о месте отдыха руководства края. Об этом сам журналист сообщил в соцсети накануне, пишет Радио "Свобода".

Ролик под названием "Высшее руководство края погрязло в коррупции" был опубликован Поляковым в конце декабря прошлого года. В таежной заимке у деревни Александровка останавливается врио губернатора Александр Усс, он прилетает на вертолете, а до него там отдыхал бывший глава края Виктор Толоконский, утверждает журналист.

Он также рассказал, что соседняя деревня Щетинкина находится в запустении, закрыта школа, расположенное здесь сельхозпредприятие находится в стадии банкротства.

Телеканалу "Дождь" Поляков рассказал, что именно из-за сюжета руководство телеканала предложило ему уволиться по собственному желанию, а когда он отказался – ему не давали снимать. В итоге ему пришлось оставить работу.

Генеральный директор телекомпании "Афонтово" Светлана Середа сообщила изданию "Сибирь.Реалии", что Поляков был уволен по соглашению сторон, так как он не разделял редакционную политику компании.

"Мы не контролируем личные страницы сотрудников в соцсетях, но он является лицом компании, у него 300 подписчиков. Мы с ним договаривались, что подобного не будет. Но если человек не принимает правила игры, по которым все должны играть, с ним расстаются", – заявила Середа. По ее словам, в сюжете Полякова не представлено никаких доказательств. "Наверное, ему так удобно, быть борцом с режимом", – добавила она. ​