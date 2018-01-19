Задержанный в конце сентября прошлого года сотрудниками антикоррупционного ведомства страны за взятку в полмиллиона долларов заместитель начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода приговорен к 11 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен судом столичного района Сино, сообщил «АП» источник в суде города Душанбе.

Он признан виновным по статье «получение взятки» (ст.319, ч. 4, пункты в) с вымогательством взятки и г) в крупном размере УК РТ).

Приговор суда в отношении чиновника был озвучен еще 10 января, однако стало известно об этом только сегодня. Согласно нормам закона, осужденный и его защита могут обжаловать решение суда в течение десяти дней после оглашения приговора.

Заместитель начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода был задержан в конце сентября прошлого года в Душанбе сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю с поличным: в момент, когда получал сумму в размере 490 тыс. долларов. Еще 10 тыс. долларов были найдены при обыске его дома, сообщало тогда антикоррупционное ведомство.

По данным Агентства, Нурализода получил эту сумму от жителя района Джалолиддини Балхи гражданина «А» (его имя так и не было названо), чтобы он повлиял на то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы внесли пункт о развитии птицеводства в районе Балхи, и чтобы впоследствии житель этого района мог получить под это грант в размере 10 млн. долларов.

В целом, Аскар Нурализода, по данным Агентства, просил взятку размеров в 10% от общего объема будущего гранта, то есть 1 млн долларов. Таким образом, первую часть взятки Нурализода уже получил, вторая часть была ему обещана после получения гранта.

Также, по данным Агентства по борьбе с коррупцией, Нурализода, якобы, просил у гражданина «А» приобрести для его супруги трехкомнатную квартиру за 69 тысяч 360 долларов.

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