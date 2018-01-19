47 компаний Казахстана планируют продать в 2018 году. Об этом 18 января на пресс-конференции в правительстве КР сообщил вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает CA-NEWS (KZ).

По его словам, с начала года в Национальный фонд республики уже поступило 7,4 млрд тенге ($22,6 млн) от приватизации, это в основном средства от приватизации объектов республиканской собственности.



«От продажи объектов квазигосударственной собственности, то есть национальных компаний, пока поступлений нет, поскольку на стадии разработки находятся правила перечисления средств от продажи квазигосударстенного сектора. То, что продается органами местного самоуправления, поступает в местный бюджет и будет расходовано в соответствии с бюджетным кодексом», - сказал чиновник.



Он отметил, что основной интерес инвесторов выражается по 47 крупным активам фонда «Самрук Казына»: «Казахстан Темир Жолы», «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Самрук Энерго», «Эйр Астана», «Казпочта», «Толкин Самрук».



«Размер от ожидаемых поступлений может составить от 3,5 до 5,5 млрд долларов. То есть достаточно крупная сумма. В нефтегазовой отрасли мы ждем приватизацию 10 компаний, в железнодорожной – 1, атомной – 4 компаний, энергетической – 8, гражданской авиации, кроме «Эйр Астана», еще 4 планируем продать, в оборонке – 4, и в других отраслях еще 5 компаний», - сообщил С.Жумангарин.



Он добавил, что активы готовятся к продаже с привлечением иностранных консультантов.



В свою очередь вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что среди указанных компаний нет убыточных. «Если какая-то компания будет неинтересна инвестору, он подлежит ликвидации», - добавил он.