В Казахстанский мажилис (парламент) внесен законопроект, который запретит детям посещать мечети и церкви без родителей.

Заместитель министра по делам религий и гражданского общества Берик Арын объяснил появление новой нормы жалобами, поступающими от родителей, пишет ИА Фергана.

По его словам, они опасаются, что дети могут попасть под влияние деструктивных течений во время посещения культовых сооружений. Запрет распространяется и на ситуации, когда против посещения ребенком храма возражает один из родителей.

При этом Арын отметил, что закон не будет позволять вмешиваться в процессы семейного воспитания.

Новые поправки также вводят требования по защите прав атеистов, агностиков, а также тех, кто не полностью соблюдает религиозные догмы или же не полностью следует религиозным ритуалам. Проработкой и анализом законопроекта займется комитет мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Дискуссия о допустимых объемах, в которых религия может присутствовать в жизни ребенка, в Казахстане ведется давно. Особенно остро стоит вопрос о том, можно ли девочкам из религиозных семей носить в школу мусульманский платок. В начале текущего учебного года 37 семей из Западного Казахстана подали в суд на министерство образования за то, что их дочерей не пускают на учебу.

А в январе 2018 года четыре женщины, одетые в никабы, в знак протеста совершили намаз у одной из школ в Актобе (тоже в западном Казахстане). Решение публично помолиться женщины приняли после встречи родителей девочек, которым не дают учиться в платках, и депутата мажилиса.

Школы, не пускающие на занятие девочек в платках, обосновывают свое решение приказом министерства образования, по которому в школьной форме не должны присутствовать религиозные элементы. При этом молиться у школ светское законодательство Казахстана не запрещает.