22-летний житель города Турсунзаде задержан милицией по факту реализации низкокачественных строительных материалов и обмана потребителей.

Задержанный, который владеет магазином по реализации строительных материалов, продал местному 34-летнему жителю 50 упаковок «шпаклевки» марки «Адинекс МК» и 10 упаковок материала «Родбанд Элемент» на общую сумму 1,5 тыс. сомони, сообщает пресс-центр МВД республики.

Согласно заключения Института химии Академии наук Таджикистана, реализованные строительные материалы не соответствуют нормам Госстандарта, сообщает МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно нормам закона Таджикистана об «Индивидуальном жилищном строительстве», претензии к качеству строительных материалов, конструкций и изделий, приобретенных индивидуальными застройщиками, рассматриваются заинтересованными сторонами, а при необходимости с привлечением местных органов Государственного архитектурно-строительного контроля.

Заключение по вопросам оценки качества строительных материалов, изделий и конструкций может быть обжаловано в суде.

Виновная сторона несет затраты на проведение работ по проверке качества строительных материалов.

За отгрузку и реализацию некачественной продукции, не соответствующей стандартам и данным, указанным в паспорте, поставщик и торговые организации несут имущественную ответственность в установленном порядке.

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