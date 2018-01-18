Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов провел 17 января в Москве первое в нынешнем году заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Сатторов, являющимся полпредом Таджикистана в Комиссии, детально рассказал о Концепции председательства РТ в СНГ в 2018 году, передает пресс-служба Исполкома Содружества.

В заседании приняли участие полномочные представители государств Содружества в Комиссии, а также сотрудники ряда межгосударственных, межправительственных органов СНГ и органов управления государств Содружества. В заседании участвовал заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов.

В повестку дня был включен ряд вопросов интеграционного взаимодействия в сфере экономики. Предметом рассмотрения, в частности, стали проекты ряда документов:

Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года;

Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации;

Положения о Головном контактном центре Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

новой редакции Положения о системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств – участников Содружества Независимых Государств;

Комплекса совместных действий государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.

Помимо этого был обсужден ход реализации выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.

Участникам заседания был представлен Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств СНГ на 2018 год.

Члены Комиссии по экономическим вопросам обсудили вопрос о присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг.

Предметом рассмотрения также стал ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов.

После учета замечаний, высказанных в ходе заседания, проекты документов будут представлены на рассмотрение Экономического совета СНГ, заседание которого состоится 2 марта текущего года в Москве.

Напомним, председательство в СНГ с 1 января 2018 года перешло от России к Таджикистану. В течение года в Совете глав государств-участников СНГ будет председательствовать Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.