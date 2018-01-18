Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2017 год и планы развития республики на 2018 год будут обсуждены на расширенном заседании правительства республики, которое пройдет сегодня, 18 января, в Душанбе.

На заседании под председательством президента страны Эмомали Рахмона планируется заслушать отчеты руководителей министерств, ведомств, областей, городов и районов страны, а также руководителей центров по реализации инвестиционных проектов о проделанной работе, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Премьер-министр РТ Кохир Расулзода выступает на итоговом заседании правительства, 18 января 2018 года Пресс-служба президента РТ

Итоговое заседание правительства, 18 января 2018 года Пресс-служба президента РТ

По словам источника, в центре внимания заседания будут вопросы наращивания производства импортозамещающей продукции, создания новых рабочих мест в стране, привлечения прямых внутренних и внешних инвестиций в экономику республики.

Источник не исключил, что итоговое заседания правительства Таджикистана может продолжаться и завтра.

Итоговое заседание правительства, 18 января 2018 года Пресс-служба президента РТ

Однако, по мнению источника, скорее всего, сегодня ближе к вечеру правительство Таджикистана завершит свое заседание.

Обычно по итогам таких заседаний президент Эмомали Рахмон производит кадровые перестановки в руководящем составе министерств, ведомств, областей, районов и городов Таджикистана.

Но по мнению экспертов, реалии сегодняшнего Таджикистана таковы, что президенту для произведения кадровых перестановок нет необходимости дожидаться итогового заседания правительства республики.

Согласно своим конституционным полномочиям, президент Таджикистана в любое время может произвести кадровые перестановки в составе правительства, руководстве министерств, ведомств и регионов страны.

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