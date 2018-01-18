Обнародован доклад о работе радиотехнического комплекса автоматических станций «Луна-21» и «Луноход-2». Они были задействованы при высадке советского аппарата на поверхность Луны в 1973 году. Документ опубликовала «дочка» «Роскосмоса» — компания «Российские космические системы», пишет CA-NEWS (CA).



В отчете рассказывается о том, какие проблемы возникали при сеансах связи и как они решались специалистами на Земле. Например, при 250-м сеансе связи 11 февраля 1973 года луноход, двигавшийся по направлению к кратеру, не воспринимал команду «стоп», а остановился лишь после троекратного ее повторения.



Первая часть посвящена работе комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8, которая содержала в том числе систему малокадрового телевидения, а также фотоприемник для квантово-оптической пеленгации. Таким образом специалистам удавалось получать изображения с поверхности Луны, а также определять координаты «Лунохода-2».



Вторая часть отчета рассказывает о работе наземного комплекса связи «Сатурн-МС», «обеспечившего надежное управление движением «Лунохода-2».



Последний раз выйти на связь с луноходом удалось во время 503 сеанса. После въезда внутрь кратера, где был рыхлый грунт, аппарат забуксовал, но позже задним ходом выбрался на поверхность Луны. Пока крышка с солнечной батареей была откинута назад, в нее попало немного грунта. После этого, скорее всего, аппарат закрыл крышку на ночь для экономии тепла и грунт попал на его поверхность и стал теплоизолятором. Во время лунного дня это привело к перегреву техники. Температура внутри аппарата тогда поднялась до 43–47 градусов. После этого связаться с ним не получалось. В мае 1973 года аппарат прекратил свою работу. Он остался на Луне и находится там в районе моря Ясности. Масса «Лунохода-2» составляет 836 кг.



В настоящее время «Луноход-2» по-прежнему находится на Луне, в районе моря Ясности.