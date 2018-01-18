Ровно сорок лет назад, в декабре 1977 года, легкое и ажурное здание нового душанбинского цирка, словно прилетевшее невесть откуда и застывшее в волшебном движении, украсило улицу Негмата Карабаева и проспект Правды (Саади Шерози).

Проект цирка был разработан Государственным институтом по проектированию театрально-зрелищных предприятий "Гипротеатр" Министерства культуры СССР. Автором проекта душанбинского цирка стал известный московский архитектор Леонид Бернардович Сегал.

Душанбинские архитекторы «Таджикгипростроя» Г.Айзикович, Т.Вольвак, Э.Ерзовский внесли в него некоторые изменения и сделали привязку к местности. Авторы проекта здания оригинально решили проблему охлаждения огромного купола: вдоль желобов на крыше были проложены водопроводные трубы с отверстиями, а бьющая из них фонтаном вода должна была подсвечиваться специальными прожекторами. Сейчас, правда, неизвестно, работает эта система или нет. Проектная вместимость цирка - 2000 мест. В строительстве цирка принимали участие местные строительные организации, а также крупнейшие предприятия и организации города. Строительство велось на протяжении семи лет. В 1971 году коллектив СМУ МВД приступил к сооружению нового здания цирка. К моменту окончания строительства в 1977 году цирк был оснащен современной техникой и мог принять любую программу: цирк на льду, цирк на воде. При цирке имеется конюшня, вольеры для животных, рядом со зданием цирка расположена гостиница для артистов.

Торжественное открытие цирка состоялось 23 декабря 1977 года. Первыми на арене нового цирка выступили артисты Таджикского государственного цирка. Среди них канатоходцы под руководством заслуженной артистки Назриниссо Алиевой, дрессировщики Пирназар и Альбина Юсуповы с дрессированными верблюдами, «Джигиты Таджикистана» под руководством А.Турдыева. Затем в течение только 1978 года состоялись выступления артистов Московского, Ленинградского, Рижского и Софийского цирка.

Ну а теперь следует рассказать о старом, Сталинабадском госцирке. До 1937 года представления цирковых артистов в Душанбе давались в балаганах или помещениях временного типа. Первый государственный цирк был построен в Душанбе в декабре 1937 года, он был деревянным. Располагался цирк на месте существующего сейчас Душанбинского театра кукол. Старый Душанбинский цирк всегда служил постановочной базой для новых представлений. В нем в предвоенные годы успели выступить почти все известные цирковые труппы СССР. Так, в первый год Великой Отечественной войны здесь несколько месяцев находился в эвакуации знаменитый цирк Юрия Дурова, который успел поставить в Душанбе несколько новых цирковых программ. И в последующие годы Ю.Дуров с большим удовольствием приезжал в наш город и выступал перед душанбинцами. В 80-х годах прошлого века деревянное здание старого цирка сгорело.

Ниже представлены фотографии, рассказывающие об истории стационарных цирков Душанбе.